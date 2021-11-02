Премия Jager Music Awards открыла сезон

1 ноября начался прием заявок на соискание профессиональной премии в области независимой музыки Jager Music Awards 2021.

Как сообщают организаторы, в новом сезоне награды присуждаются не только музыкантам, но и деятелям, двигающим индустрию вперед.

«Номинантом Jager Music Awards 2021 может стать каждый подвижник музыкальной культуры — занимаетесь ли вы оформлением обложек или стейдж-дизайном, ведете TikTok или Telegram-канал, проводите ивенты или приводите в движение образовательные инициативы. Теперь наравне с группами и музыкантами Jager Music Awards выводит в свет тех, кто обычно находился за кулисами. Мы назовем 30 важнейших игроков года, определяющих текущую музыкальную повестку вне зависимости от рода деятельности», — говорится в сообщении.

Также упразднено разделение по музыкальным стилям: Jager Music Awards не делит музыку на хип-хоп, рок или электронику.

Победителей выберет обновленный состав жюри из актуальных профессионалов рынка.

Перспективные музыканты по-прежнему могут подать заявку в категории Young Blood, а приз People’s Choice будет присужден по итогам онлайн-голосования на сайте премии.

Номинировать артистов на People’s Choice можно в течение месяца. Номинантом может стать представитель одной из трех стран-участниц Jager Music Awards: России, Беларуси и Казахстана.

Итоги голосования будут объявлены 11 декабря на церемонии Jager Music Awards, которая пройдет параллельно в офлайн- и онлайн-режиме. Шанс попасть на мероприятие получит любой, принявший участие в голосовании до 30 ноября.







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