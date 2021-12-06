Премию Тернера получил коллектив из Северной Ирландии

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Лауреатом премии Тернера 2021 года объявлена группа художников и активистов из Белфаста Array Collective.
Как сообщает The Guardian, коллектив, представляющий Северную Ирландию, стал обладателем престижной награды впервые за ее 37-летнюю историю.
Премия присуждена Array Collective за инсталляцию «The Druithaib’s Ball» — нелегальное питейное заведение, олицетворяющее современную Северную Ирландию. Стереотипы, которые ассоциируются с их родиной, участники группы воплощают и переосмысляют в игровой форме с использованием разных форматов и медиа.
Финалистами премии Тернера в этом году также стали арт-группы Black Obsidian Sound System (Лондон), Cooking Sections (Лондон), Gentle/Radical (Кардифф) и Project Art Works (Гастингс). Работы финалистов участвуют в выставке, которая до 12 января проходит в Художественной галерее и музее Герберта в Ковентри.
Премия Тернера с 1984 года ежегодно вручается художнику, работающему в Великобритании, за лучшую выставку или иную презентацию его работы в течение года.
Финалистов выбирает жюри под председательством директора галереи Тейт. Победитель получает 25 тысяч фунтов, три остальных финалиста — по 5 тысяч.
В прошлом году галерея Тейт отказалась от присуждения премии из-за пандемии коронавируса COVID-19, раздав вместо этого десяти художникам по 10 тысяч фунтов.
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