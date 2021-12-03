Книгу «Россия-2050: Утопии и прогнозы» обсудят на ярмарке non/fiction

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5 декабря на 23-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Москве состоится дискуссия о книге «Россия-2050: Утопии и прогнозы», организованная Фондом имени Фридриха Эберта в России.
Начало в 17:15, дискуссия пройдет в зоне семинаров №1 в атриуме Гостиного двора.
Прекрасная Россия будущего — какая она? И можем ли мы быть уверены в ее прекрасности? Авторы книги: политологи, писатели, социологи, философы, архитекторы и художники комиксов объединили в книге «Россия-2050: Утопии и прогнозы» свои усилия, чтобы вообразить или спроектировать будущее страны через 30 лет.
К выходу книги сайт COLTA.RU проводил конкурс среди молодых авторов «27 сентября 2050 года». Лучшие работы победителей и участников конкурса публикуются в разделе «Молодая Россия».
На встрече авторы книги «Россия-2050: Утопии и прогнозы» поделятся своими мыслями о том, как Россия будет выглядеть через 30 лет, обсудят, какие существующие в настоящем факторы могут повлиять на сценарии будущего страны, насколько здесь и сейчас нужны утопии.
Участники дискуссии:
Ведущий дискуссии: Борис Грозовский — обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts
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