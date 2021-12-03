Книгу «Россия-2050: Утопии и прогнозы» обсудят на ярмарке non/fiction

© FES Russia – Фонд им. Фридриха Эберта в России

5 декабря на 23-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Москве состоится дискуссия о книге «Россия-2050: Утопии и прогнозы», организованная Фондом имени Фридриха Эберта в России.

Начало в 17:15, дискуссия пройдет в зоне семинаров №1 в атриуме Гостиного двора.

Прекрасная Россия будущего — какая она? И можем ли мы быть уверены в ее прекрасности? Авторы книги: политологи, писатели, социологи, философы, архитекторы и художники комиксов объединили в книге «Россия-2050: Утопии и прогнозы» свои усилия, чтобы вообразить или спроектировать будущее страны через 30 лет.

К выходу книги сайт COLTA.RU проводил конкурс среди молодых авторов «27 сентября 2050 года». Лучшие работы победителей и участников конкурса публикуются в разделе «Молодая Россия».

На встрече авторы книги «Россия-2050: Утопии и прогнозы» поделятся своими мыслями о том, как Россия будет выглядеть через 30 лет, обсудят, какие существующие в настоящем факторы могут повлиять на сценарии будущего страны, насколько здесь и сейчас нужны утопии.

Участники дискуссии:

Михаил Ратгауз — заместитель главного редактора COLTA.RU, составитель книги «Россия-2050: Утопии и прогнозы»

— заместитель главного редактора COLTA.RU, составитель книги «Россия-2050: Утопии и прогнозы» Глеб Павловский — политолог, президент Русского института, президент Фонда эффективной политики

— политолог, президент Русского института, президент Фонда эффективной политики Сергей Ситар — архитектор, архитектурный теоретик, дизайнер, куратор, преподаватель МАРШ



Ведущий дискуссии: Борис Грозовский — обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts







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