Кто победил в конкурсе молодых авторов «27 сентября 2050 года»?

20 сентября завершился конкурс «27 сентября 2050 года», который был организован Фондом имени Фридриха Эберта совместно с Кольтой в связи с выходом книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы» под редакцией Михаила Ратгауза.

Мы подробно рассказывали о книге здесь, а отдельные тексты вы могли почитать — кроме Кольты — еще здесь и здесь.

Напоминаем, что мы предлагали принять участие в конкурсе молодым авторам до 35 лет, которые имели возможность представить себе один день в будущем — своем или страны — через 29 лет, в далеком 2050-м, причем сделать это можно было в максимально разных формах: от литературных и эссеистических до видео и архитектурных проектов.

Мы обещали выбрать победителей и наградить их денежными призами в 30 000 и 15 000 рублей в двух номинациях — текстовой и визуальной.

Сразу нужно сказать: мы были чертовски приятно удивлены!

За шесть недель (три из которых пришлись на самый глухой месяц в году — август) мы получили почти 200 заявок (если быть точнее — 195).

О своем будущем писали, рисовали и снимали видео молодые люди от 12 до 35 лет (и даже совсем еще дети) из самых разных частей страны: от Сургута и Стерлитамака, Казани и Пензы до, понятно, настоящих и бывших столиц — Санкт-Петербурга и Москвы.

Но дело совсем не только в количестве.

На визуальную часть конкурса пришло около 40 работ, в том числе отличных, но с этим количеством жюри было несложно разобраться.

Зато текстовая часть столкнулась с жесточайшей конкуренцией. Мы получили столько прекрасных текстов в самых разных жанрах, что жюри конкурса стало практически в тупик: выбрать работы, достойные призовых наград, было очень и очень сложно. Спасибо вам, друзья!

Мы были не просто тронуты, но и практически поражены и литературным качеством текстов (написанных по внешнему заказу на строго определенную тему), и жизнью вашей фантазии, часто не связанной со старыми нарративами о России, но главным образом тем, что мы убедились: настоящее — это не вещество, закупоренное в себе, будущее находится прямо в вашем визире, а значит, сама идея конкурса была правильной.

В связи с этим изобилием и высокой конкурентной способностью текстовых работ — и при этом ограниченностью призового фонда — жюри приняло спасительное решение: расширить список наград за счет дополнительных номинаций.

Нам пришлось не только «распаковать» границы «вторых» наград, которые, напомним, обладают и конкретным денежным эквивалентом, но и создать несколько дополнительных номинаций. Мы обратились за помощью не только к хорошо известной по фестивалям формуле «Специальное упоминание», но и придумали на этот раз совсем новую, дополнительную, номинацию «За радикальность идеи».

Только так мы смогли хотя бы упомянуть в почетном контексте как можно больше работ и участников, выбор между которыми, повторимся, был очень непрост.

Дополнительные номинации «Специальное упоминание» и «За радикальность идеи» не подразумевают денежных призов. В материальном смысле все авторы этих работ, как и остальные призеры, получили или получат в подарок книгу «Россия-2050. Утопии и прогнозы» (тираж которой был за полтора месяца полностью распродан). А все эти тексты будут опубликованы на Кольте.

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Итак, победителями конкурса «27 сентября 2050 года» стали:

ТЕКСТОВАЯ НОМИНАЦИЯ

Главный приз (30 000 рублей)

● Вера Шумилина. Точка Омега (25 лет, Москва)





Второй приз (15 000 рублей)

● Александр Мельников. Час эксперта (23 года, Москва)

● Максим Калинников. Волок (31 год, Королев)

● Д. Густо. Москварий (30 лет, Москва)





Специальное упоминание

● Сергей Мирошкин. Священная Российская Империя Русской Нации (23 года, Санкт-Петербург)

● Илья Техликиди. Антонов коллайдер (33 года, Москва)

● Анастасия Ерина. Как оставаться социофобом там, где это не приветствуется (28 лет, Москва)

● Евгений Больдт. Один день из жизни современного подростка (28 лет, Санкт-Петербург)





Приз «За радикальность идеи»

● Данила Аникин. Симулятор истории, или «Власти больше нет, здравствуй, новая власть» (16 лет, Пенза)

● Артем Прытков. Россия 2.0 (33 года, Москва)

● Мария Троицкая. Размышления о будущем (16 лет, Пушкино)

● Карина Халикова. Инсайт в осенний день (16 лет, Стерлитамак)

● Евгений Копатько. Предвкушая вечность (31 год, Алчевск∗)





Важное примечание: редакция Кольты рассчитывает постепенно опубликовать не только все эти работы, но и более десятка других, которые заслуживают публикации не меньше, чем тексты победителей. Stay tuned!





ВИЗУАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

Главный приз (30 000 рублей)

● Александра Смородинова. Севастополь-2050 (28 лет, Севастополь)





Второй приз (15 000 рублей)

●Антон Федин. C17 (23 года, Москва)





Специальное упоминание

● Рамзия Хайрутдинова. Непрерывная ферма (25 лет, Казань)

● Джульетта Арутюнова. Письмо в будущее (21 год, Починок)

● Дарья Чиликанова. Мир глазами детей (15 лет, Казань)





Мы искренне поздравляем всех победителей конкурса! И следите за появлением их работ на Кольте!





∗ Организаторы в курсе, что Алчевск находится за пределами Российской Федерации, но автор этого текста — гражданин РФ, что было обязательным условием конкурса вне зависимости от места проживания.

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