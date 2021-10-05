 
5 октября 2021Общество
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Кто победил в конкурсе молодых авторов «27 сентября 2050 года»?

Называем победителей, которых оказалось неожиданно много. P.S.: редакция вообще поражена результатами этого эксперимента

 
Detailed_pictureСкриншот из проекта Александры Смородиновой «Севастополь-2050»© Александра Смородинова

20 сентября завершился конкурс «27 сентября 2050 года», который был организован Фондом имени Фридриха Эберта совместно с Кольтой в связи с выходом книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы» под редакцией Михаила Ратгауза.

Мы подробно рассказывали о книге здесь, а отдельные тексты вы могли почитать — кроме Кольты — еще здесь и здесь.

Напоминаем, что мы предлагали принять участие в конкурсе молодым авторам до 35 лет, которые имели возможность представить себе один день в будущем — своем или страны — через 29 лет, в далеком 2050-м, причем сделать это можно было в максимально разных формах: от литературных и эссеистических до видео и архитектурных проектов.

Мы обещали выбрать победителей и наградить их денежными призами в 30 000 и 15 000 рублей в двух номинациях — текстовой и визуальной.

Сразу нужно сказать: мы были чертовски приятно удивлены!

За шесть недель (три из которых пришлись на самый глухой месяц в году — август) мы получили почти 200 заявок (если быть точнее — 195).

О своем будущем писали, рисовали и снимали видео молодые люди от 12 до 35 лет (и даже совсем еще дети) из самых разных частей страны: от Сургута и Стерлитамака, Казани и Пензы до, понятно, настоящих и бывших столиц — Санкт-Петербурга и Москвы.

Но дело совсем не только в количестве.

На визуальную часть конкурса пришло около 40 работ, в том числе отличных, но с этим количеством жюри было несложно разобраться.

Зато текстовая часть столкнулась с жесточайшей конкуренцией. Мы получили столько прекрасных текстов в самых разных жанрах, что жюри конкурса стало практически в тупик: выбрать работы, достойные призовых наград, было очень и очень сложно. Спасибо вам, друзья!

Мы были не просто тронуты, но и практически поражены и литературным качеством текстов (написанных по внешнему заказу на строго определенную тему), и жизнью вашей фантазии, часто не связанной со старыми нарративами о России, но главным образом тем, что мы убедились: настоящее — это не вещество, закупоренное в себе, будущее находится прямо в вашем визире, а значит, сама идея конкурса была правильной.

В связи с этим изобилием и высокой конкурентной способностью текстовых работ — и при этом ограниченностью призового фонда — жюри приняло спасительное решение: расширить список наград за счет дополнительных номинаций.

Нам пришлось не только «распаковать» границы «вторых» наград, которые, напомним, обладают и конкретным денежным эквивалентом, но и создать несколько дополнительных номинаций. Мы обратились за помощью не только к хорошо известной по фестивалям формуле «Специальное упоминание», но и придумали на этот раз совсем новую, дополнительную, номинацию «За радикальность идеи».

Только так мы смогли хотя бы упомянуть в почетном контексте как можно больше работ и участников, выбор между которыми, повторимся, был очень непрост.

Дополнительные номинации «Специальное упоминание» и «За радикальность идеи» не подразумевают денежных призов. В материальном смысле все авторы этих работ, как и остальные призеры, получили или получат в подарок книгу «Россия-2050. Утопии и прогнозы» (тираж которой был за полтора месяца полностью распродан). А все эти тексты будут опубликованы на Кольте.

Следите за обновлениями на сайте и в наших соцсетях!

Итак, победителями конкурса «27 сентября 2050 года» стали:

ТЕКСТОВАЯ НОМИНАЦИЯ

Главный приз (30 000 рублей)

Вера Шумилина. Точка Омега (25 лет, Москва)

Второй приз (15 000 рублей)

Александр Мельников. Час эксперта (23 года, Москва)

Максим Калинников. Волок (31 год, Королев)

Д. Густо. Москварий (30 лет, Москва)

Специальное упоминание

Сергей Мирошкин. Священная Российская Империя Русской Нации (23 года, Санкт-Петербург)

Илья Техликиди. Антонов коллайдер (33 года, Москва)

Анастасия Ерина. Как оставаться социофобом там, где это не приветствуется (28 лет, Москва)

Евгений Больдт. Один день из жизни современного подростка (28 лет, Санкт-Петербург)

Приз «За радикальность идеи»

Данила Аникин. Симулятор истории, или «Власти больше нет, здравствуй, новая власть» (16 лет, Пенза)

Артем Прытков. Россия 2.0 (33 года, Москва)

Мария Троицкая. Размышления о будущем (16 лет, Пушкино)

Карина Халикова. Инсайт в осенний день (16 лет, Стерлитамак)

Евгений Копатько. Предвкушая вечность (31 год, Алчевск∗)

Важное примечание: редакция Кольты рассчитывает постепенно опубликовать не только все эти работы, но и более десятка других, которые заслуживают публикации не меньше, чем тексты победителей. Stay tuned!

ВИЗУАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

Главный приз (30 000 рублей)

Александра Смородинова. Севастополь-2050 (28 лет, Севастополь)

Второй приз (15 000 рублей)

Антон Федин. C17 (23 года, Москва)

Специальное упоминание

Рамзия Хайрутдинова. Непрерывная ферма (25 лет, Казань)

Джульетта Арутюнова. Письмо в будущее (21 год, Починок)

Дарья Чиликанова. Мир глазами детей (15 лет, Казань)

Мы искренне поздравляем всех победителей конкурса! И следите за появлением их работ на Кольте!

Организаторы в курсе, что Алчевск находится за пределами Российской Федерации, но автор этого текста — гражданин РФ, что было обязательным условием конкурса вне зависимости от места проживания.


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