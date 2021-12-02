В Москве пройдет выставка «Авангард: на телеге в XXI век»

Картина «Композиция» Алексея Моргунова перед реставрацией. Москва, 14 ноября 2021 года © Музей русского импрессионизма

3 февраля 2022 года в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка «Авангард: на телеге в XXI век» — реконструкция экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии сто лет назад.

На московской выставке можно будет увидеть более ста произведений Василия Кандинского, Ильи Машкова, Александра Родченко, Любови Поповой, Александры Экстер, Николая Синезубова, Ивана Клюна, Веры Пестель, Алексея Кравченко, Сергея Колесникова, Алексея Моргунова, Николая Белянина, Николая Григорьева, Варвары Степановой, Николая Фешина и других представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.

Ранее выставка проходила в Ельцин Центре в Екатеринбурге и Вятском художественном музее в Кирове.

Как сообщают организаторы, проект обращается к событиям бурного послереволюционного времени, когда советская власть активно сотрудничала с художниками-авангардистами, видела в них движущую силу для продвижения коммунистических идей и приобретала их работы для столичных и региональных музеев.

В октябре 1921 года на 3-ю передвижную художественную выставку в город Советск Вятской губернии (Кировской области) привезли более 300 произведений из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани. Выставку предполагалось продолжить в других городах губернии. Через месяц картины на телегах отправили в соседний город Яранск, где из-за проблем с финансированием и начала осенней распутицы они были оставлены в местном музее и забыты почти на сто лет.

Объединенные усилия Ельцин Центра и команды Энциклопедии русского авангарда позволили частично воссоздать 3-ю и две первые художественные выставки в Советске и показать редкие произведения из фондов региональных музеев.

Выставка рассказывает о художественной политике советской власти в первые послереволюционные годы и о деятельности кураторов-энтузиастов, которые в непростое для страны время устраивали выставки авангардного искусства.

«На выставке будут демонстрироваться работы русских авангардистов, чье наследие ценится во всем мире, — говорит директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова. — Кураторы представили этот проект в регионах, но находки такого уровня заслуживают того, чтобы быть показанными в столице. Мы охотно выступаем партнерами этого события».

Кураторы выставки:

● Андрей Сарабьянов (Москва) — искусствовед, куратор, издатель, исследователь русского авангарда, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда» (в соавторстве с В. И. Ракитиным).

● Наталья Мюррей (Лондон) — искусствовед, куратор, лектор лондонского Института искусства Курто.

● Анна Шакина (Киров) — искусствовед, кандидат искусствоведения, директор Вятского художественного музея имени А. М. и В. М. Васнецовых.

● Анастасия Винокурова (Москва) — ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма.

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма продлится до 22 мая 2022 года.

На ней будет впервые представлена отреставрированная двусторонняя картина «Композиция» Алексея Моргунова, на спасение которой с помощью краудфандинговой кампании на Planeta.ru было собрано более 980 тысяч рублей. Редкая работа соратника Казимира Малевича была обнаружена кураторами выставки в собрании Слободского краеведческого музея в аварийном состоянии. За три месяца в кампании по сбору средств приняли участие более 800 человек. По окончании выставки картина займет место в основной экспозиции Слободского краеведческого музея.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU