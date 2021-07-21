Объявлен сбор средств на реставрацию картины Алексея Моргунова

© Музей русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма совместно с Энциклопедией русского авангарда и Ельцин Центром запустил кампанию по сбору средств на реставрацию редкой двусторонней картины «Композиция» художника Алексея Моргунова (1884-1935).

Сбор средств проводится на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Как ообщают инициаторы кампании, картина Алексея Моргунова «Композиция» была обнаружена во время подготовки выставки «Авангард. На телеге в XXI век», которая состоится в Музее русского импрессионизма в 2022 году. После этого работа Алексея Моргунова займет место в основной экспозиции Слободского краеведческого музея (Кировская область).

Сейчас картина находится в аварийном состоянии (осыпи красочного слоя, загибы, прорывы и другие серьезные повреждения холста).

Сын известного русского пейзажиста Алексея Саврасова, ученик Константина Коровина, соратник Казимира Малевича, Алексей Моргунов был ярким последователем новейших течений в искусстве в 1910-е — 1920-е годы. «Композиция» (1915–1916. Холст, масло. 76х53 см) — одна из ключевых работ, относящихся к кубистическому периоду его творчества. Шедевр русского авангарда не выставляется почти сто лет, так как нуждается в масштабной реставрации.

На реставрацию картины потребуется 840 000 рублей. До конца кампании остается 95 дней.







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