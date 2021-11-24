«Сноб» запускает первое подкаст-реалити об академической музыке

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В первом подкаст-реалити об академической музыке «Русская музыка» проект «Сноб» предлагает познакомиться с молодыми композиторами из России, которые уже стали героями наших дней, но пока не получили известности поп- или рок-звезд.
«Русская музыка» — проект, состоящий из пяти серий, каждая из которых длится по 50 минут и посвящена современной академической музыке, а также российским композиторским традициям. В четырех эпизодах подкаст-реалити восемь финалистов конкурса Aksenov Family Foundation будут работать над музыкальными произведениями для камерного ансамбля.
Пятый, финальный выпуск «Русской музыки» появится по итогам премьеры — концерта в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве, на котором написанные во время подкаста произведения прозвучат в исполнении Московского ансамбля современной музыки и Российского национального молодежного симфонического оркестра — «Русская музыка 2.1»
Все выпуски «Русской музыки» выйдут до конца ноября и будут доступны на популярных онлайн-платформах. Героями первого эпизода станут молодые российские композиторы-импровизаторы Марина Полеухина и Александр Чернышков. Сейчас они живут в Вене, и это тот редкий случай, когда два ортодоксально творческих человека образуют союз в жизни: возможно, именно такой союз может создать что-то принципиально новое в сфере музыки и театра.
Герои следующих эпизодов:
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