Сочинения лауреатов программы «Русская музыка 2.1» исполнят в Москве

© Екатерина Краева

22 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве состоятся восемь мировых премьер сочинений российских композиторов – лауреатов программы Aksenov Family Foundation «Русская музыка 2.1».

Вечер пройдет в формате концерта-перформанса и будет показан онлайн.

Восемь лауреатов программы 2021 года — Антон Васильев (р. 1984, Череповец), Владимир Горлинский (р. 1984, Москва), Олег Крохалев (р. 1992, Пермь), Марина Полеухина (р. 1989, Ленинград), Владимир Раннев (р. 1970, Москва), Елена Рыкова (р. 1991, Уфа), Александра Филоненко (р. 1972, Москва) и Александр Чернышков (р. 1984, Казань) — по результатам заседания международного экспертного совета программы получили гранты от Aksenov Family Foundation на создание новых камерных и симфонических произведений.

Работа композиторов длилась на протяжении семи месяцев. Четыре симфонических и четыре камерных премьеры представят Российский национальный молодежный сифмонический оркестр и Московский ансамбль современной музыки под управлением Федора Леднева.

«Сокровенные высказывания» и «программные сочинения», так характеризуют свои работы, созданные в рамках программы, композиторы-лауреаты. Но все они объединены поиском нового языка, нового звучания, который выходит далеко за границы традиционного использования музыкальных инструментов. Видео и свет, препарирование инструментов и пространства становятся частью партитур.

Федор Леднев, дирижер, член экспертного совета программы «Русская музыка 2.1»:

«Такие проекты как "Русская музыка 2.0", безусловно, важны, они дают возможность композиторам слышать свои произведения, а сочинениям — становиться актами художественного искусства, то есть быть вписанными в историю музыки.

На концерте 22 ноября прозвучат четыре симфонических и четыре камерных произведения, все они абсолютно разные, у каждого свой композиторский язык и выразительные средства. Но сказать, что получится, как они будут звучать и как их услышат зрители, сейчас невозможно. Я могу воссоздать в голове более-менее одно. Все будет рождаться здесь и сейчас. И тем интереснее к такой работе приступать. Мы как инженеры, которые пока только на бумаге, в теории понимают, как эта ракета может взлететь».

Режиссером вечера выступит Дина Баринова, выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Событие на стыке музыки, перформативных и визуальных практик увидят не только зрители, собравшиеся в Зале Чайковского, но и все, кто присоединится к онлайн-трансляции на YouTube-канале фонда и на сайте Московской филармонии.

Дмитрий Аксенов, основатель Aksenov Family Foundation:

«Запустив летом 2020 года программу "Русская музыка 2.0", мы хотели стимулировать развитие экосистемы для новой академической музыки в России. То, как отечественный музыкальный рынок развивался за прошедшее с тех пор время, свидетельствует о важности обозначенной нами инфраструктурной проблемы. Сегодня в России появляется все больше конкурсов и грантовых программ, направленных на поддержку современных композиторов, все больше институций занимается заказами новых произведений, пытаясь создать оптимальные условия, в которых авторы могут наиболее полно проявить себя. В этом году мы проводим "Русскую музыку 2.1" на крупнейшей концертной площадке Москвы — в Концертном зале имени П.И. Чайковского — вместе с Московской филармонией и Московским музеем современного искусства. Партнерство с этими крупными институтами мы воспринимаем как знак признания нашей инициативы, получившей широкую поддержку профессионального сообщества».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив







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