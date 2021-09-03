Открылся второй сезон проекта «Русская музыка 2.1»

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Aksenov Family Foundation запустил второй сезон проекта в сфере современной академической музыки «Русская музыка 2.1». Восемь композиторов, получивших грант и поддержку фонда, напишут сочинения для симфонического оркестра и камерного ансамбля, которые прозвучат на концерте в Москве.
Об этом сообщает пресс-служба Aksenov Family Foundation.
Проект «Русская музыка 2.1» (в названии отражен календарный год) направлен на развитие и обновление традиций отечественной композиторской школы и демонстрацию ее лучших достижений в России и за рубежом. Партнеры программы в 2021 году — Московская филармония и Московский музей современного искусства (ММОМА).
Лауреатами программы стали Антон Васильев, Владимир Горлинский, Олег Крохалев, Марина Полеухина, Владимир Раннев, Елена Рыкова, Александра Филоненко и Александр Чернышков. Четверо из них создадут сочинения для симфонического оркестра, которые исполнит Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Федора Леднева. Московский ансамбль современной музыки представит четыре камерных произведения композиторов-лауреатов.
Мировые премьеры сочинений лауреатов состоятся 22 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского — ключевой площадке Московской государственной академической филармонии, которая в 2021 году стала партнером проекта «Русская музыка 2.1».
Как и в прошлом году, лауреаты были определены международным экспертным советом, в состав которого вошли признанные профессионалы из различных областей музыкального искусства:
Сергей Невский, член экспертного совета:
«“Русская музыка 2.1” работает как закрытый конкурс. На первом заседании экспертного совета каждый член жюри предлагает четырех кандидатов. Из этого списка формируется лонг-лист от 20 до 28 фамилий. Записи и партитуры кандидатов загружаются в специальный архив, после этого в течение трех недель члены совета подробнейшим образом знакомятся с работами каждого участника и на втором заседании выбирают финалистов. В итоге остается восемь композиторов, набравших наибольшее количество голосов; кроме того, формируется “лист ожидания” — на тот случай, если кто-то из отобранных композиторов откажется от участия в программе».
В рамках сотрудничества Aksenov Family Foundation, Московской филармонии и ММОМА с сентября по декабрь 2021 года пройдет образовательный курс, состоящий из шести лекций о современной музыке и охватывающий все важные стили и направления ХХ и первых десятилетий XXI века.
Также Aksenov Family Foundation планирует выпустить на лейбле FancyMusic (Россия) альбом с сочинениями лауреатов проекта «Русская музыка 2.0». Записи будут доступны на всех музыкальных платформах. О дате релиза будет объявлено дополнительно.
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