Польские историки призывают к солидарности с «Мемориалом»

© Международный Мемориал

Польские историки, общественные деятели и деятели культуры выступили с открытым письмом, в котором призвали к солидарности с обществом «Мемориал».

COLTA.RU приводит письмо полностью:





Друзьям в обществе «Мемориал»

Генеральная прокуратура Российской Федерации в исковом заявлении, поданном в Верховный суд, требует ликвидировать Международное общество «Мемориал». Это попытка заставить окончательно замолчать важнейшую российскую институцию, деятельность которой состоит в изучении истории массовых репрессий сталинской эпохи, заботе о сохранении памяти о жертвах советского тоталитаризма, защите прав человека и гражданина.

Исключительную работу «Мемориала» переоценить трудно, достаточно сказать, что эта работа многие годы вызывает восхищение всего мира. За немногим более чем три десятилетия благодаря усилиям сотен людей «Мемориал» сумел собрать уникальный архив истории ГУЛАГа, внушительный корпус документов по истории советского диссидентского движения, проводил и проводит собственные научные исследования, занимается активной выставочной, просветительской и издательской деятельностью. Эта работа служила возвращению правды о прошлом. Уверены, что она продолжится.

Мы знаем, что власти притесняют «Мемориал» много лет. В 2014 году по закону, направленному против независимых российских неправительственных организаций, общество было внесено в реестр так называемых «иностранных агентов». Сегодня власти идут дальше, стремясь полностью ликвидировать «Мемориал». Нет сомнения, что за этими нападками стоит страх перед правдой, ничего больше. Память о миллионах невинных жертв тоталитаризма — это предупреждение для власти, не желающей контроля со стороны граждан, независимо от времени и географических координат. Сегодня эта память объявлена нежелательной для российского режима.

Долг польских историков, как мы его понимаем, долг всех людей, для кого сохранение памяти о прошлом, забота об исторической правде, а прежде всего свобода слова и научного знания остаются краеугольными ценностями, состоит сегодня в том, чтобы быть на вашей стороне, быть рядом с вами, друзья-мемориальцы.

Попытка ликвидировать общество «Мемориал» — это не только посягательство на авторитетную независимую российскую организацию. Это удар по основополагающим свободам каждого независимо от языка и страны. Именно поэтому мы обращаемся ко всем людям доброй воли. Призываем к солидарности с «Мемориалом», одним из самых замечательных символов демократической России.

Мы адресуем это открытое письмо сотрудникам общества «Мемориал», представителям российской прессы, Генеральному секретарю, комиссару по правам человека Совета Европы в Страсбурге, представительству Совета Европы в Москве



Письмо подписали

Энн Эпплбаум

Богумила Бердыховская, общество «Веньж»

Северин Блюмштейн, «Газета Выборча»

Адам Боднар, доктор хабилитус, профессор, Университет гуманитарных и общественных наук (SWPS)

Адам Боровский, актер Театра Восьмого дня

Анна Бжезиньская, доктор наук, Лодзинский университет

Веслав Цабан, профессор, Университет им. Яна Кохановского

Яцек Хмай, сценограф, Театр Восьмого дня

Анджей Чижевский, доктор наук, Лодзинский университет

Марк Чижевский, доктор хабилитус, профессор, Лодзинский университет

Дариуш Долиньский, профессор, Университет гуманитарных и общественных наук (SWPS)

Малгожата Джедушицкая-Землиская, дипломат, писательница

Мирослав Филипович, доктор хабилитус, профессор, Католический университет в Люблине

Анджей Фришке, профессор, член-корреспондент Польской Академии наук

Малгожата Фушара, профессор, Варшавский университет

Гжегож Гауден, журналист, писатель

Ян Томаш Гросс, профессор эмеритус, Принстонский университет

Ирена Грудзиньская-Гросс, Институт славистики Польской Академии наук

Агнешка Холланд, кинорежиссер

Тадеуш Янишевский, актер Театра Восьмого дня

Мачей Яновский, профессор, Институт истории Польской Академии наук

Дорота Ярецкая, доктор наук, Польская Академия наук, Галерея Studio

Эльжбета Качиньская, профессор эмеритус, Варшавский университет

Анна Камински, доктор наук, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Берлин

Бэзил Керски, Европейский центр солидарности

Марцин Кенжицкий, актер Театра Восьмого дня

Томаш Кизны, фотограф

Майя Коморовская, актриса

Юстына Ковальская-Ледер, доктор хабилитус, Варшавский университет

Томаш Козловский, доктор наук, Институт политических исследований Польской Академии наук

Марчин Куля, профессор эмеритус, Варшавский университет

Иоанна Курчевская, профессор, Институт философии и социологии Польской Академии наук

Яцек Курчевский, профессор, Варшавский университет

Данута Куронь, общественная деятельница

Ивона Куж, доктор хабилитус, профессор, Варшавский университет

Анджей де Лазари, профессор, Лодзинский университет

Анджей Ледер, профессор, Институт философии и социологии Польской Академии наук

Павел Махцевич, профессор, Институт политических исследований Польской Академии наук

Катажина Мадонь-Мицнер

Петр М. Маевский, доктор хабилитус, профессор, Варшавский университет

Ян Малицкий, доктор honoris causa, Варшавский университет

Януш Маршалец, доктор наук, Музей Гданьска

Войцех Матерский, профессор, Институт политических исследований Польской Академии наук

Мариуш Мазур, доктор хабилитус, Университет им. Марии Кюри-Склодовской

Вера Михальски-Гофман

Адам Михник

Анна Миркес-Радзивон, редактор culture.pl

Петр Мицнер, профессор

Гжегож Мотыка, профессор, Институт политических исследований Польской Академии наук

Иоанна Налевайко-Кулико, доктор хабилитус, Институт истории Польской Академии наук

Малгожата Незабитовская, журналистка, писательница

Ян Оляшек, доктор наук, Институт политических исследований Польской Академии наук

Анджей Пачковский, профессор, Институт политических исследований Польской Академии наук

Войцех Павлик, доктор хабилитус, профессор эмеритус, Варшавский университет

Кшиштоф Персак, доктор наук, Институт политических исследований Польской Академии наук

Кристина Пиотровская, художница

Ян Поморский, профессор, Университет им. Марии Кюри-Склодовской

Малгожата Прачик, доктор хабилитус, профессор, Университет им. Адама Мицкевича

Гжегож Пшебинда, профессор, Ягеллонский университет

Марек Радзивон, доктор наук, Варшавский университет

Анджей Романовский, профессор, Ягеллонский университет

Шимон Рудницкий, профессор, Варшавский университет

Анда Роттенберг

Доминика Руанетт

Анджей Жеплиньский, профессор, Варшавский университет

Томаш Шрамм, профессор эмеритус, Университет им. Адама Мицкевича

Павел Совиньский, доктор хабилитус, Институт политических исследований Польской Академии наук

Рафал Стобецкий, профессор, Лодзинский университет

Дариуш Стола, профессор, Институт политических исследований Польской Академии наук

Антоний Сулек, профессор эмеритус, Варшавский университет, член-корреспондент Польской Академии наук

Ольга Токарчук

Томаш Томашевский, доктор наук, Союз польских фотохудожников

Мария Топчевская, учитель

Роберт Траба, профессор, Институт политических исследований Польской Академии наук

Николя Верт, профессор, Национальный центр научных исследований (CNRS), Париж

Зофья Винавер, общественная деятельница

Рафал Внук, профессор, Католический университет в Люблине

Марцин Водзиньский, профессор, Вроцлавский университет

Анна Вольф-Повенская, профессор эмеритус, Университет им. Адама Мицкевича

Мариуш Волос, профессор, Институт истории Польской Академии наук, Краковский педагогический университет

Эва Вуйчак, актриса Театра Восьмого дня

Казимеж Вуйчицкий, доктор наук, академия «Восток»

Барбара Высоцкая, актриса театра и кино

Михал Задара, театральный режиссер

Марцин Заремба, доктор хабилитус, профессор, Варшавский университет

Эва Зажицкая-Берар, Национальный центр научных исследований (CNRS), Париж

Лешек Заштовт, профессор, Институт истории науки Польской Академии наук

Артур Жмиевский, художник



Перевод Елены Рыбаковой

Оригинал — здесь



* Внесено Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента







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