Названы лучшие научно-популярные книги 2021 года

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Сегодня, 18 ноября, в Москве состоялась церемония награждения победителей ХIV сезона премии «Просветитель» и II сезона премии «Просветитель.Перевод», которые присуждаются за лучшие научно-популярные книги, написанные по-русски или изданные в переводе на русский язык.
Как сообщает сайт премии «Просветитель», на крыше ТЦ «Цветной» собрались ведущие популяризаторы науки, издатели и журналисты России. Церемония прошла в формате телемоста между Москвой и Кипром, где гости, не сумевшие приехать в Москву, собрались вместе с основателем премии Дмитрием Зиминым.
Запись церемонии останется в каталоге инфопартнера премии «Билайн ТВ» в течение неограниченного времени, ее также можно будет посмотреть на YouTube-канале премии «Просветитель».
Лауреатом премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки» стал Николай Эппле. Он награжден за книгу «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» (издательство «Новое литературное обозрение»).
В номинации «Естественные и точные науки» премию получил Максим Винарский за книгу «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» (издательство «Альпина нон-фикшн»).
Победителями народного голосования, традиционно прошедшего при поддержке научно-популярного интернет-издания N+1, стали книга Николая Эппле «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» (издательство «Новое литературное обозрение») и книга Ирины Якутенко «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать» (издательство «Альпина нон-фикшн»).
Специальный приз жюри присудило серии издательства Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО) «Библиотечка “Квант”» за многолетнюю, последовательную, высокопрофессиональную работу по развитию интереса и мотивации школьников в области математики и физики.
Главный приз премии «Просветитель.Перевод» в номинации «Естественные и точные науки» присужден издательско-редакторскому коллективу издательства Corpus за книгу Ричарда Докинза «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста». Ее перевел Антон Гопко, редактором выступила Алена Якименко.
В номинации «Гуманитарные науки» лучшим переводным изданием жюри признало книгу Ричарда Роудса «Создание атомной бомбы» («КоЛибри, Азбука-Аттикус»). Награду получил коллектив, работавший над книгой: переводчик Дмитрий Прокофьев, ответственный редактор Наталья Галактионова, научный редактор Михаил Капустин и редактор Светлана Левензон.
Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях: «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тысяч рублей.
Лауреаты премии «Просветитель.Перевод» получат по 350 тысяч рублей, финалисты — по 50 тысяч рублей. Награда будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей и финалистов на усмотрение заявителя.
Премии «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» проводятся при поддержке Zimin Foundation
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