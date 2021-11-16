Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»

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Сегодня, 16 ноября, Роскомнадзор внесудебным решением заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок» после жалоб ультраправых активистов. Онлайн-кинотеатр фестиваля продолжает свою работу – он расположен на другом домене.
В этом году ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» проходит с 11 по 25 ноября в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки. Показы всех фильмов программы проходят в онлайн-кинотеатре, дискуссии и встречи с создателями фильмов транслируются в соцсетях.
Как сообщают организаторы фестиваля, в последние дни в нескольких ультраправых радикальных группах появлялись публикации с призывами подавать жалобы в Роскомнадзор на сайт «Бок о бок». В своих жалобах представители этих групп указывали «Распространение ЛГБТ среди несовершеннолетних», несмотря на то, что на сайте и в соцсетях фестиваля каждая страница маркирована отметкой «18+».
Сайт bok-o-bok.com перестал открываться, но онлайн-кинотеатр фестиваля продолжает работу, дискуссии с активистами и активистками пройдут по плану в прямом эфире в соцсетях кинофестиваля.
«В нескольких гомофобных каналах мы уже видели призывы жаловаться в РКН на наш сайт, но не думали, что из-за необоснованных жалоб, которые не соответствуют действительности, власти могут заблокировать наш сайт без каких-либо проверок. Оказывается, не только могут, но и с радостью это сделают. При том, что весь наш сайт испещрен маркировкой 18+. Получается, что можно заблокировать любой сайт с помощью потока жалоб от ботов, даже если информация в жалобе не соответствует действительности», — прокомментировали ситуацию в оргкомитете фестиваля.
Сейчас юристы фестиваля «Бок о Бок» занимаются обжалованием решения о блокировке и подают требование об исключении сайта фестиваля из реестра заблокированных.
Ежегодный международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» проводится в Петербурге с 2008 года. Фестиваль рассматривает в контексте киноискусства тематику гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности, он декларирует стремление создать открытое культурное пространство, в рамках которого российское общество и представители ЛГБТ-сообщества могут вступить в широкую дискуссию, наладить позитивный диалог, внося тем самым вклад в борьбу с дискриминацией по признаку пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Все просмотры фильмов и дискуссий предназначены только для совершеннолетних.
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