Российские просветители выступили в поддержку «Мемориала»

Глаза разбегаются. Уши тоже
«Риголетто» в МАМТе15 ноября 20211646
Сегодня, 15 ноября, группа создателей и сотрудников просветительских и образовательных проектов, книгоиздателей и редакторов выступила с обращением против преследования Международного Мемориала*, которому грозит ликвидация по иску Генпрокуратуры.
Обращение опубликовала «Медуза»**, COLTA.RU приводит его полностью:
Мы, создатели и сотрудники просветительских и образовательных проектов, книгоиздатели и редакторы, протестуем против преследований общества «Мемориал», старейшей общественной организации современной России.
С 1989 года «Мемориал» занимается исследованием истории государственного террора в России XX века и увековечиванием памяти его жертв. «Мемориал» — это музей, архив и библиотека, это дискуссии, лекции, выставки и книги, это ежегодная акция «Возвращение имен». «Мемориал» — это хранилище исторической памяти нашего общества, фундамент его здорового развития, его будущего.
Сегодня это будущее в опасности. Преследования политической оппозиции, общественных организаций и независимых журналистов стали нормой. Новые российские законы расходятся с цивилизованными представлениями о праве. По надуманному обвинению в тюремной камере оказался ректор одного из лучших российских вузов.
Власти ведут планомерное наступление на свободы российских граждан, разрушают правовую культуру и государственные институты. И заставляют проводить все новые параллели между сегодняшним днем и эпохой государственного террора, страшную память о которой хранит «Мемориал». Страна находится на пороге еще одной исторической катастрофы.
Мы обращаемся к общественности с призывом протестовать против беззакония и террора. Мы выражаем поддержку сотрудникам общества «Мемориал» и всем преследуемым в сегодняшней России. Мы требуем освобождения политических заключенных и отмены противоправных репрессивных законов. Наша страна в беде, и мы должны объединиться, чтобы защитить ее будущее.
Вероника Белоусова, Евгения Лассарь, SOUND UP
Алена Бочарова, Кирилл Сорокин, Beat Film Festival
Александр Гаврилов, премия «Просветитель»
Варвара Горностаева, Corpus
Алексей Докучаев, Individuum
Антон Долин, «Искусство кино»
Михаил Зыгарь, «История будущего»
Игорь Клямкин, Фонд «Либеральная миссия»
Ксения Коваленко, «Белая ворона»
Ирина Кравцова, Издательство Ивана Лимбаха
Борис Куприянов, «Фаланстер», «Горький»
Андрей Курилкин, ДК Рассвет, InLiberty, «Новое издательство»
Сергей Лукашевский, Сахаровский центр***
Лена Немировская, Юрий Сенокосов, Школа гражданского просвещения****
Сергей Нугаев, «Кружок»
Борис Пастернак, «Время»
Ирина Прохорова, «Новое литературное обозрение»
Алексей Сидоренко, «Теплица социальных технологий»
Никита Соколов, Вольное историческое общество
Василий Степанов, «Сеанс»
Мария Степанова, COLTA.RU
Петр Талантов, Фонд «Эволюция»
Александра Шадрина, No Kidding Press
Алла Штейнман, «Фантом Пресс»
* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
** «Медуза» внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
*** Сахаровский центр внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
**** Школа гражданского просвещения внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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