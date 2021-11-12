Лекционный цикл к юбилею Достоевского продолжится в Федоровской библиотеке

13 ноября в Библиотеке №180 имени Н.Ф. Федорова в Москве продолжится цикл лекций «Сокровенные страницы Достоевского», приуроченный к 200-летию со дня рождения писателя. Темой субботней лекции станет роман «Подросток».

«Вместе с исследователем творчества писателя, доктором филологии ведущим научным сотрудником ИМЛИ РАН и заведующей отделом музейно-экскурсионной работы библиотеки Анастасией Гачевой слушатели войдут в мир художественных и философских замыслов Достоевского, узнают о том, как создавались романы "великого пятикнижия", какую роль в их рождении играли его записные книжки, черновые наброски и письма», — сообщает сайт сайт Федоровской библиотеки.

Начало в 14:00. В центре субботней лекции роман «Подросток» и подготовительные материалы к нему, то, как в них звучит тема родства и неродственности, «случайного семейства» и диалога поколений.

После лекции состоится семинар-ридинг из цикла «Как читать Достоевского?». Участники встречи под руководством Анастасии Гачевой разберут рассказ «Сон смешного человека» и попытаются понять, в чем смысл слов главного героя произведения: «Я верю, что люди могут быть счастливы, не потеряв способности жить на земле».







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