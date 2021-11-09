Дмитрий Строцев стал лауреатом премии Тухольского

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Шведский ПЕН-клуб присудил премию имени Курта Тухольского 2021 года белорусскому поэту Дмитрию Строцеву.
Как сообщает сайт шведского ПЕН-клуба, премию вручит министр культуры Аманда Линд. Награждение состоится в Стокгольме 15 ноября, в День писателя, лишенного свободы.
В 2021 году этот день посвящен, в частности, Беларуси, где резко ухудшилась ситуация со свободой слова вследствие репрессий режима, преследования диссидентов и деятелей культуры и других нарушений прав человека.
«За мужество и особое мастерство облекать в художественную форму странствия белорусского народа. Строцев — творец поэтики момента и воплощение неутомимых поэтов революции», — гласит мотивировка присуждения премии.
21 октября 2020 года Дмитрия Строцева задержали в Минске и приговорили к 13 суткам лишения свободы за участие в незаконной демонстрации. Поэт регулярно принимал участие в мирных акциях протеста после президентских выборов 9 августа и постоянно писал о своих впечатлениях — по одному стихотворению в день. Стихи быстро распространились в социальных сетях и были переведены на десяток иностранных языков. Через 13 дней поэт был освобожден из Центра изоляции правонарушителей в переулке Окрестина.
В своей поэтической хронике «Беларусь опрокинута» Дмитрий Строцев показал насилие власти и сопротивление, объединяющее народ.
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич назвала Дмитрия Строцева одним из выдающихся поэтов Беларуси: «Его поэзия движется в совершенно собственном пограничье между политическими темами, проблемами злоупотребления властью, религиозностью и духовностью».
Премия Тухольского с 1985 года присуждается шведским ПЕН-клубом литераторам и публицистам, преследуемым за свою профессиональную деятельность. Денежная часть премии составляет в 150 тысяч шведских крон.
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