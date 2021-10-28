КРЯКК впервые представит собственную кинопрограмму

Ирина Бороган: «Мы уже живем в антиутопии»
Денис Куренов поговорил с известной журналисткой и исследовательницей цифровых свобод об атаке модерации в соцсетях на пользователей28 октября 2021282
В этом году на Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК), которую проводит Благотворительный фонд Михаила Прохорова, появится собственная полноценная кинопрограмма. Тема кинопрограммы – «Молодые взрослые», куратор – Сергей Сдобнов, писатель, куратор публичных программ кинотеатра «Пионер».
XV Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 3 по 7 ноября, ее тема, «Мужское и Женское. Трансформация социальных ролей в современном обществе», тесно переплетается с темой кинопрограммы.
«Мы придумали, как с помощью понятия "молодые взрослые" показать, как в разных форматах, связанных с кино, отражаются изменения мужских и женских социальных ролей, — говорит Сергей Сдобнов. — "Молодыми взрослыми" мы считаем не только поколение young adult, но и всех тех, кто в разные времена обращал внимание на положение мужчин и женщин в обществе. Молодые взрослые — деятельные визионеры, которые смогли хоть немного поменять гендерный порядок в своем времени и обществе».
В расписании кинопрограммы показ сериала «Чики» и встреча с актерами Варварой Шмыковой и Михаилом Тройником, показ первых двух серий сериала «Манюня» и встреча с Наринэ Абгарян, показ фильма «Петровы в гриппе» и беседа с Алексеем Сальниковым, премьера «Медеи» Александра Зельдовича и беседа с Тимуром Бекмамбетовым, фильмы Франсуа Озона, Селин Сьямма, Киры Коваленко, Кирилла Серебренникова, Карена Шахназарова, Андрея Звягинцева, Оксаны Бычковой, встречи с режиссерами этих картин и ведущими кинокритиками.
Одну из главных кинокниг уходящего года «Ален Делон» представит кинокритик Зинаида Пронченко. После показа фильма Греты Гервиг «Маленькие женщины» пройдет обсуждение с шеф-редактором «Арзамаса» Аней Красильщик, после показа фильма Марен Аде «Тони Эрдман» близость с родителями обсудят с журналистом Валерием Панюшкиным, после показа картины Уберто Пазолини «Один на один» — зум-встреча с режиссером.
Также на КРЯКК-2021 будет показан фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, получивший главный приз каннской программы «Особый взгляд» и выдвинутый от России на «Оскар».
Для детской программы ярмарки организаторы кинопрограммы подготовили паблик-ток с главным редактором «Мела» Надей Папудогло и тик-токером Annettprivet, которая высмеивает гендерные стереотипы в своих роликах, для интеллектуальной программы попросили кинокритика Егора Сенникова устроить лекцию-показ о главных гендерных поворотах в советском кинематографе.
На круглом столе режиссер Александр Зельдович, продюсер Екатерина Визгалова вместе с киноведами Викой Смирновой, Анжеликой Артюх и генеральным продюсером Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» Константином Шавловским обсудят, что происходило с гендером в постсоветском кино. Вместе с издательством «Альпина Паблишер» организована встреча с Тимуром Бекмамбетовым, у которого вышла книга о том, что такое скринлайф.
Куратор программы «Мода» на КРЯКК Людмила Алябьева будет модератором паблик-тока об истории переодевания и драг-культуры с участием одной из самых ярких ее представителей, Лориной Рэй. Зрители увидят видеозаписи перформансов Рэй и узнают судьбу драг-движения в России. На ярмарку приедет благотворительный проект «Кружок»: ребята расскажут, как они начинали ездить по России и помогать детям из разных уголков страны программировать и реализовывать свои мечты.
Кроме того, в рамках кинопрограммы пройдут три специальных проекта. Одним из них станет кинокампус — за десять дней красноярцы снимут короткометражные фильмы под руководством режиссера-документалиста Ольги Привольновой. Первые три вечера КРЯКК-2021 будет проходить кинодейтинг — быстрые свидания на кинотематику, ведущими станут писатели Линор Горалик и Валерий Печейкин, издатель и соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова. В фойе Дома кино, главной площадки кинопрограммы, откроется выставка киноплакатов — красноярские студенты-дизайнеры переосмыслят афиши XX века, представляя, как они могли бы выглядеть сегодня с учетом гендерного поворота.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
15:07Moscow FemFest пройдет в онлайн-формате
14:20«Москино» устраивает онлайн-показы в нерабочие дни
13:52КРЯКК впервые представит собственную кинопрограмму
Вчера
18:05Объявлен шорт-лист премии «Странник/НОС»
17:17Николай Эппле прочитает онлайн-лекцию об исторической памяти
16:44Музей «Гараж» организует дискуссию о культурной памяти и литературе
15:09В РАМТе пройдут читки и обсуждения современных пьес для подростков
14:18Гендиректором МХАТ имени М. Горького назначен Владимир КехманВсе новости
Денис Куренов поговорил с известной журналисткой и исследовательницей цифровых свобод об атаке модерации в соцсетях на пользователей28 октября 2021282
Посвящение любимым музыкантам и дуэт с одним из них на новом мини-альбоме группы Яны Смирновой28 октября 2021407
Философ Оксана Тимофеева о выставке Хаима Сокола «Превращение как форма сопротивления»27 октября 2021971
Ольга Балла-Гертман — о том, как книга Людмилы Гоготишвили меняет историю философии27 октября 20211322
Фотографии как граница между сном и реальностью в проекте Евгения Гусарова26 октября 20211471
Александр Чанцев о книге Паскаля Киньяра «Ненависть к музыке: короткие трактаты»26 октября 20211803
«Наш праздник, который всегда с тобой»: композитор и пианист представляет свой новый видеоклип26 октября 20212020
Участники Posthuman Studies Lab рассказывают Лене Голуб об интернете растений, о мощи постсоветских развалин, о смерти как основе философии и о том, что наше спасение — в образовании связей26 октября 20211526
Авторы нового «Соляриса» в театре «Практика» — о Тарковском, иммерсивных мирах и пучине ковида25 октября 20212284
Булат Халилов, создатель Ored Recordings, — о новых проектах, проблемах этнографических лейблов и о взаимодействии фолк- и поп-музыки22 октября 20214007
«Москва — Петушки» Вадима Тихонова21 октября 20216891
Андрей Журбин о поэме Леонида Губанова21 октября 20215012