КРЯКК впервые представит собственную кинопрограмму

Главной площадкой кинопрограммы станет Дом кино

В этом году на Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК), которую проводит Благотворительный фонд Михаила Прохорова, появится собственная полноценная кинопрограмма. Тема кинопрограммы – «Молодые взрослые», куратор – Сергей Сдобнов, писатель, куратор публичных программ кинотеатра «Пионер».

XV Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 3 по 7 ноября, ее тема, «Мужское и Женское. Трансформация социальных ролей в современном обществе», тесно переплетается с темой кинопрограммы.

«Мы придумали, как с помощью понятия "молодые взрослые" показать, как в разных форматах, связанных с кино, отражаются изменения мужских и женских социальных ролей, — говорит Сергей Сдобнов. — "Молодыми взрослыми" мы считаем не только поколение young adult, но и всех тех, кто в разные времена обращал внимание на положение мужчин и женщин в обществе. Молодые взрослые — деятельные визионеры, которые смогли хоть немного поменять гендерный порядок в своем времени и обществе».

В расписании кинопрограммы показ сериала «Чики» и встреча с актерами Варварой Шмыковой и Михаилом Тройником, показ первых двух серий сериала «Манюня» и встреча с Наринэ Абгарян, показ фильма «Петровы в гриппе» и беседа с Алексеем Сальниковым, премьера «Медеи» Александра Зельдовича и беседа с Тимуром Бекмамбетовым, фильмы Франсуа Озона, Селин Сьямма, Киры Коваленко, Кирилла Серебренникова, Карена Шахназарова, Андрея Звягинцева, Оксаны Бычковой, встречи с режиссерами этих картин и ведущими кинокритиками.

Одну из главных кинокниг уходящего года «Ален Делон» представит кинокритик Зинаида Пронченко. После показа фильма Греты Гервиг «Маленькие женщины» пройдет обсуждение с шеф-редактором «Арзамаса» Аней Красильщик, после показа фильма Марен Аде «Тони Эрдман» близость с родителями обсудят с журналистом Валерием Панюшкиным, после показа картины Уберто Пазолини «Один на один» — зум-встреча с режиссером.

Также на КРЯКК-2021 будет показан фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, получивший главный приз каннской программы «Особый взгляд» и выдвинутый от России на «Оскар».

Для детской программы ярмарки организаторы кинопрограммы подготовили паблик-ток с главным редактором «Мела» Надей Папудогло и тик-токером Annettprivet, которая высмеивает гендерные стереотипы в своих роликах, для интеллектуальной программы попросили кинокритика Егора Сенникова устроить лекцию-показ о главных гендерных поворотах в советском кинематографе.

На круглом столе режиссер Александр Зельдович, продюсер Екатерина Визгалова вместе с киноведами Викой Смирновой, Анжеликой Артюх и генеральным продюсером Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» Константином Шавловским обсудят, что происходило с гендером в постсоветском кино. Вместе с издательством «Альпина Паблишер» организована встреча с Тимуром Бекмамбетовым, у которого вышла книга о том, что такое скринлайф.

Куратор программы «Мода» на КРЯКК Людмила Алябьева будет модератором паблик-тока об истории переодевания и драг-культуры с участием одной из самых ярких ее представителей, Лориной Рэй. Зрители увидят видеозаписи перформансов Рэй и узнают судьбу драг-движения в России. На ярмарку приедет благотворительный проект «Кружок»: ребята расскажут, как они начинали ездить по России и помогать детям из разных уголков страны программировать и реализовывать свои мечты.

Кроме того, в рамках кинопрограммы пройдут три специальных проекта. Одним из них станет кинокампус — за десять дней красноярцы снимут короткометражные фильмы под руководством режиссера-документалиста Ольги Привольновой. Первые три вечера КРЯКК-2021 будет проходить кинодейтинг — быстрые свидания на кинотематику, ведущими станут писатели Линор Горалик и Валерий Печейкин, издатель и соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова. В фойе Дома кино, главной площадки кинопрограммы, откроется выставка киноплакатов — красноярские студенты-дизайнеры переосмыслят афиши XX века, представляя, как они могли бы выглядеть сегодня с учетом гендерного поворота.







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