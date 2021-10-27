Инсталляция Александра Бродского открылась на Северном речном вокзале

© Предоставлено пресс-службой Музея транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы представил в здании Северного речного вокзала инсталляцию архитектора и художника Александра Бродского «Комната особого назначения», посвященную истории строительства вокзала и канала Москва-Волга.

Как сообщает пресс-служба Музея транспорта Москвы, инсталляция Александра Бродского представляет собой комнату-куб, которая выполняет функцию «черного ящика», хранилища достоверных свидетельств о событиях прошлого. Внутри куба демонстрируется видеоработа художника Ильи Шагалова, созданная на основе записей строительства из Красногорского архива и дополненная анимацией.

В витринах размещены исторические справки о жизни и строительстве Северного речного вокзала с момента рождения концепции «Москва — порт пяти морей» до возведения шпиля на крыше вокзала, через всю его жизнь в военные годы и во времена оттепели до реставрации и открытия в сентябре 2020 года.

«Находясь в этой комнате, человек должен получить информацию о том, каким образом был построен канал, о здании, об архитекторе. Но главное, конечно, чтобы посетитель узнал или вспомнил, если забыл, что происходило в те времена. Такие вещи нельзя забывать. И такие инсталляции, как эта комната, создаются для поддержания памяти», — говорит Александр Бродский.

Над инсталляцией также работали саунд-дизайнер Артем Маркарьян aka ITSU, художник-оформитель Юрий Шведов, куратор Софья Симакова, исполнительный продюсер Алина Крочева и автор текстов Илья Франс.

Изображения, связанные со строительством канала, предоставлены Музеем истории ГУЛАГа.







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