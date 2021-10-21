Премьеры сочинений Самюэля Струка и Габриэля Прокофьева состоятся на фестивале Vivacello

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С 9 по 20 ноября 2021 года на пяти московских площадках пройдет XIII Международный фестиваль Vivacello. Среди главных событий фестиваля премьеры произведений Самюэля Струка (Франция) и Габриэля Прокофьева (Великобритания).
Наряду с бессменным художественным руководителем директором Борисом Андриановым в фестивале этого года примут участие виолончелисты Ксавье Филлипс, Дмитрий Яблонский, Альбан Герхардт, Давид Герингас, а также Клайпедский виолончельный октет, Юлиан Рахлин (скрипка), Сара Макэлрави (альт), пианисты Константин Лифшиц и Виктория Постникова, дирижер Олег Каэтани, мастера джаза и ведущие московские коллективы — Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского и Российский национальный оркестр.
XIII Международный фестиваль Vivacello откроется 9 ноября в зале «Зарядье» виолончельным концертом Анри Дютийё «Целый мир вдали...». Сольную партию исполнит французский виртуоз Ксавье Филлипс, которому запись концерта Дютийё в 2015 году принесла номинацию на «Грэмми» в трех категориях.
В тот же вечер в «Зарядье» состоится премьера Концерта для виолончели и гитары с оркестром «Элиза, мой мираж» Самюэля Струка.
Концерт для виолончели с оркестром Габриэля Прокофьева впервые будет исполнен в Москве 20 ноября на закрытии фестиваля в Концертном зале имени П.И. Чайковского.
В этом году впервые в программу Vivacello вошла современная хореография: 14 ноября танцевальная труппа из Литвы Šeiko Dance Company представит в Московском международном доме музыки спектакль «Boléro–Extended».
Полностью программа фестиваля приводится на его сайте.
Фестиваль Vivacello с 2008 года проводит культурно-благотворительный фонд «U-Art: Ты и искусство» меценатов Иветы и Тамаза Манашеровых. С 2019 года генеральным партнером Vivacello является компания «Юнипро».
В прошлом году в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и невозможностью провести фестиваль в том виде и с теми участниками, как это было задумано, организаторы перенесли его на ноябрь 2021 года.
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