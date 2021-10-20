Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова

Едва заметный пакет телеологии
Квартирная выставка Арнольда Вебера20 октября 2021530
Сегодня, 20 октября, объявлен лауреат премии Европейского парламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2021 год. Премия присуждена российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Ежегодная премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова с 1988 года присуждается за достижения в защите прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиту прав меньшинств. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.
Помимо Алексея Навального номинантами премии в этом году были международная правозащитная группа Global Witness, находящаяся в тюрьме экс-президент Боливии Жанин Аньес, cахарская правозащитница Султана Хайя и 11 женщин из Афганистана.
Год назад премия была присуждена демократической оппозиции Беларуси.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:43Гёте-Институт и «Теплица социальных технологий» устраивают «Дата-танцы»
16:37Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова
15:35Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге
15:06«Прослушка» признана лучшим сериалом XXI века
14:12Юбилей Софии Губайдулиной отметят в Казани
13:01На «Дожде» выходит сериал «Я псих?»
19 октября 2021
18:49М. Найт Шьямалан возглавит жюри Берлинале-2022
16:55Евгений Майзель расскажет в Еврейском музее об американском киноавангарде
15:44Спектакль Андрея Могучего «Что делать» завершит московские гастроли БДТВсе новости
Квартирная выставка Арнольда Вебера20 октября 2021530
Из книги Гриши Брускина «Клокочущая ярость: революция и контрреволюция в искусстве»20 октября 2021797
Валерий Леденёв подводит итог VI Уральской биеннале19 октября 20211291
«“Надо будет показать, почему Москву стали называть Москварием”, — подумала Веспа». Рассказ Д. Густо19 октября 20211583
«А теперь мы хотим сравнить 2050-е с 2080-ми — так, как будто у нас есть шансы на успех. Понимаете?» Рассказ Александра Мельникова19 октября 20211137
Подсказка: лучшие работы, присланные на конкурс «27 сентября 2050 года»19 октября 20211208
Видеоинтервью Сергея Качкина с Николаем Толстым, британским историком, потомком русского аристократического рода, который расследует насильственную репатриацию эмигрантов после Второй мировой18 октября 20212350
Альбом-побег Tequilajazzz, импрессионистская электроника Kedr Livanskiy, кантри-рэп-хохмы «Заточки», гитарный минимализм Дениса Сорокина и другие примечательные релизы месяца18 октября 20212395
Исполнитель роли Ленского Богдан Волков — об удивительном спектакле в Венской опере18 октября 20212779
Скотт Барли, автор фильма «Сон объял ее дом», — о своей туманной поэтике и экопессимизме15 октября 20213554
«На всякого мудреца» Константина Богомолова в Театре наций15 октября 20216597
Новый белорусский театр на фестивале «Балтийский дом»14 октября 20213805