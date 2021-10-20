 
16:37 20 октября 2021Новости
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Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова

News_detailed_picture© European Parliament

Сегодня, 20 октября, объявлен лауреат премии Европейского парламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2021 год. Премия присуждена российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ежегодная премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова с 1988 года присуждается за достижения в защите прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиту прав меньшинств. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.

Помимо Алексея Навального номинантами премии в этом году были международная правозащитная группа Global Witness, находящаяся в тюрьме экс-президент Боливии Жанин Аньес, cахарская правозащитница Султана Хайя и 11 женщин из Афганистана.

Год назад премия была присуждена демократической оппозиции Беларуси.



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