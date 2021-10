В Москве и Петербурге пройдут концерты-презентации книги Гертруды Стайн

К выходу на русском языке книги Гертруды Стайн «Когда Земля была круглой» культурно-образовательный проект «Эшколот» при поддержке фонда «Генезис» организует в Москве и Петербурге литературно-музыкальную программу «Роза есть роза. Гертруда Стайн и американская музыка ХХ века».

19 октября в ДК Рассвет (Москва) и 24 октября в Библиотеке Маяковского (Петербург) книгу Гертруды Стайн представят поэт и издатель Игорь Булатовский и поэт, критик и переводчик Александр Скидан.

Основной частью программы станет концерт ансамбля N’Caged под управлением Арины Зверевой и пианиста Павла Домбровского. В их исполнении прозвучат произведения Вирджила Томсона, Джеймса Тенни и Джона Кейджа.

Книга «Когда Земля была круглой» в переводе Александра Скидана вышла в издательстве Jaromír Hladík press.

«Обычно в связи с именем Гертруды Стайн (1874–1946) вспоминают салон на улице Флёрюс в Париже, где она принимала модернистов; термин "потерянное поколение"; "Автобиографию Алисы Б. Токлас" и строку "Rose is a rose is a rose is a rose" ("Роза есть роза есть роза есть роза") из ее стихотворения 1913 года, о которой сама Стайн говорила, что здесь впервые в английской поэзии роза стала по-настоящему красной, — говорится в издательсткой аннотации. — Эту строку она использовала в нескольких своих произведениях, в том числе в книге для детей "Когда Земля была круглой", написанной в 1938 году и опубликованной в 1939-м. Формула "Роза есть роза есть роза есть роза" становится в этой книге основой аллегорической истории о взрослении».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU