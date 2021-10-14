Денеш Надь представит в «Пионере» свой фильм «Естественный свет»

© Inside Promotion

18 октября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ картины Денеша Надя «Естественный свет» (Természetes fény / Natural Light), военной драмы о венгерских солдатах во время Второй мировой войны, и ее обсуждение с режиссером.

Как сообщает сайт кинотеатра «Пионер», после показа директор по специальным проектам «Пионера» Егор Сенников обсудит с Денешем Надем его фильм. Вместе со зрителями они поговорят об исторической основе фильма, о том, как принимали картину на родине, об исторической памяти и преодолении прошлого.

«Естественный свет» — режиссерский дебют Денеша Надя. Фильм участвовал в основной конкурсной программе Берлинале-2021 и был награжден призом «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру.

В российский прокат «Естественный свет» выпускает компания Inside Promotion.

«Фильм полностью снят при естественном освещении и поражает глубиной кадра, запечатленными пейзажами и тщательно созданной авторами фильма атмосферой, подчеркивающей глубокий психологизм сюжета, — отмечают организаторы показа. — События войны показаны глазами солдат Венгерской армии, оккупировавших территории Советского Союза. Драма простого человека, вынужденного быть палачом не по своей воле, позволяет вспомнить простую истину: в войне нет ни победителей, ни проигравших».







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