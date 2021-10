Салли Руни прекратила сотрудничество с израильским издательством

© RTÉ

Ирландская писательница Салли Руни по политическим причинам отказалась продавать права на перевод своей новой книги на иврит израильскому издательству Modan, с которым она сотрудничала раньше.

Как сообщает The Guardian, в заявлении, опубликованном во вторник, Салли Руни выразила солидарность с движением BDS (Boycott, Divestment and Sanctions / «Бойкот, изоляция и санкции»), стремящимся, по ее словам, «положить конец международной поддержке притеснения палестинцев в Израиле и вынудить Израиль соблюдать международное право».

В подтверждение своей позиции писательница сослалась на доклад организации Human Rights Watch, согласно которому, говорится в заявлении, «сложившаяся в Израиле система расового господства и сегрегации в отношении палестинцев соответствует определению апартеида в международном законодательстве».

Первые два романа Салли Руни, «Разговоры с друзьями» (Conversations with Friends) и «Нормальные люди» (Normal People), вышли в 2017 и 2018 годах. «Нормальные люди» вошли в лонг-лист Букеровской премии, были названы лучшим ирландским романом года, переведены на 46 иностранных языков и стали мировым бестселлером.

Обе книги выпустило в переводе на иврит издательство Modan. Новый роман Салли Руни «Прекрасный мир, где ты» (Beautiful World, Where Are You) был опубликован в сентябре 2021 года.

В заявлении писательницы говорится, что она считает неправильным продолжать сотрудничество с израильской компанией, «которая не дистанцировалась публично от политики апартеида и не поддерживает права палестинского народа, признанные ООН».

В то же время Салли Руни выразила готовность продать права на издание книги на иврите другому издательству при условии, что будут соблюдены правила бойкота, установленные движением BDS.







