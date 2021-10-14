Вручены призы Международного фестиваля дебютного кино в Нового Голландии

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Сегодня, 13 октября, завершился II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Объявлены лауреаты основого конкурса и конкурса короткого метра, обладатели призов Kinolaboratoria и гранта «Перспективы», а также лучший российский фильм фестиваля.
Список победителей приводит пресс-служба фестиваля:
Основной конкурс
Конкурс короткого метра
Лучший короткометражный фильм (три равноценных приза по €5000)
Приз Kinolaboratoria на разработку проекта (два равноценных приза по 500 000 рублей)
Грант Henessy Перспективы (3 000 000 рублей) — «Антисексус», реж. Дина Караман
Также в конкурсе короткого метра специального упоминания жюри удостоился фильм «Девушка с лемонграссом» Пом Бунсермвичи.
По решению национального жюри, лучшим российским фильмом фестиваля признана картина Екатерины Селенкиной «Обходные пути». Специального упоминания удостоен фильм «Бобок» Александры Карелиной и Ивана Якушева.
В состав жюри основного конкурса входили кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале, фестивалей goEast и DOK Leipzig Барбара Вурм, режиссер и сценарист Адильхан Ержанов и искусствовед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева.
Победителей конкурса короткого метра определили кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU, старший редактор «КиноПоиска» Василий Корецкий, видеохудожница и режиссер Майя Швейцер, режиссер, художница и гуманитарная исследовательница Маша Годованная.
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