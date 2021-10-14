Вручены призы Международного фестиваля дебютного кино в Нового Голландии

© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

Сегодня, 13 октября, завершился II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Объявлены лауреаты основого конкурса и конкурса короткого метра, обладатели призов Kinolaboratoria и гранта «Перспективы», а также лучший российский фильм фестиваля.

Список победителей приводит пресс-служба фестиваля:

Основной конкурс

Гран-при (€15 000) — «Девушка и паук», реж. Рамон Цюрхер, Сильван Цюрхер

Приз жюри (€10 000) — «Пятна», Мерави Герима



Конкурс короткого метра

Лучший короткометражный фильм (три равноценных приза по €5000)

«В поисках Алины», реж. Рокхайя Марьеме Бальде

«Двухсотлетие», реж. Пабло Альварес-Меса

«Чувства летающих», реж. Данила Липатов



Приз Kinolaboratoria на разработку проекта (два равноценных приза по 500 000 рублей)

«Фитоконтроль», Алексей Михайлов

«Колка», Соня Петренко



Грант Henessy Перспективы (3 000 000 рублей) — «Антисексус», реж. Дина Караман

Также в конкурсе короткого метра специального упоминания жюри удостоился фильм «Девушка с лемонграссом» Пом Бунсермвичи.

По решению национального жюри, лучшим российским фильмом фестиваля признана картина Екатерины Селенкиной «Обходные пути». Специального упоминания удостоен фильм «Бобок» Александры Карелиной и Ивана Якушева.

В состав жюри основного конкурса входили кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале, фестивалей goEast и DOK Leipzig Барбара Вурм, режиссер и сценарист Адильхан Ержанов и искусствовед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева.

Победителей конкурса короткого метра определили кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU, старший редактор «КиноПоиска» Василий Корецкий, видеохудожница и режиссер Майя Швейцер, режиссер, художница и гуманитарная исследовательница Маша Годованная.







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