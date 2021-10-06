Структурный ужас и полуденный зной

Сегодня в Новой Голландии начнется уже третий фестиваль кинодебютов. По сути — это первый раз, когда фестиваль проводится с полноценным международным конкурсом (в прошлом году программа была скомкана из-за пандемийных ограничений). Тут покажут несколько очевидных хитов — вторую часть «Сувенира» Джоан Хогг (фильм закрытия), новую работу Доминика Графа, почти неизвестного у нас великого режиссера, друга и соратника многих авторов берлинской школы, сделавшего карьеру не в большом кино, а на телевидении, ретроспективу Маши Годованной, «Улболсын» казахского мрачного эксцентрика-примитивиста Адильхана Ержанова. Но и в тени этих известных имен скрывается немало интересного. Рассказываем о лучших фильмах конкурсной и прочих программ фестиваля.

© NHIDFF 2021

«Сон объял ее дом»Режиссер Скотт Барли (программа «Фильмы из зловещей долины»)

Фильм авангардиста Барли, снятый на шестой айфон, — буквально пейзаж зловещей долины. Сумерки, бесконечно текущая по экрану лавина водопада, склоны, поросшие ельником (кажется, это уже рисунок тушью или акварелью), трещина электрического разряда, пробегающая по небу, мазки облаков, освещенные вспышкой молнии, ночь, вода, пульсирующая пропасть. Типичные интермедии хоррора, pillow shots, отмеряющие в современном слоубернере тягучие минуты саспенса, тут избавляются от человеческого присутствия и являют себя во всем своем величественном равнодушии. Барли всего лишь повторяет то, что когда-то, в конце XVIII — начале XIX века, делали живописцы, — превращает свое искусство в исследовательский инструмент натурализма, изгоняет из пейзажа людей, делает предметом изучения свет, воздух, геологические образования, Удивительно, но применительно к медиуму кино этот вполне классический подход все еще кажется дерзким.

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