 
11:53 2 сентября 2021Новости
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«Купе номер 6» Юхо Куосманена выйдет в прокат в России

News_detailed_pictureСейди Хаарла и Юра Борисов в фильме «Купе номер 6»© Sony Pictures Productions and Releasing

28 октября компания Sony Pictures выпустит в российский прокат фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6».

Главные роли в картине, получившей Гран-при 74-го Международного Каннского кинофестиваля, исполнили Сейди Хаарла и Юра Борисов.

Российская премьера фильма состоится в сентябре на 32-ом Открытом российском кинофестивале «Кинотавр».

  • «Купе номер 6» (Hytti Nro 6 / Compartment No 6, Финляндия-Эстония-Россия-Германия, 2021)

    Производство: Кинокомпания СТВ, Кинокомпания Aamu (Финляндия), Кинокомпания Amrion (Эстония), Кинокомпания «Ахтунг Панда!» (Германия) при поддержке Финского кинофонда, YLE, ARTE, Эстонского киноинститута, Министерства культуры РФ, MEDIA, «Евримаж»
    Жанр: мелодрама, роуд-муви
    Режиссер: Юхо Куосманен
    Авторы сценария: Андрис Фельдманис, Ливия Ульман при участии: Юхо Куосманен,
    Русские диалоги: Любовь Мульменко
    Продюсеры: Юсси Рантамяки, Рийна Сильдос, Наталья Дрозд, Сергей Сельянов, Ямила Венске
    Оператор: Яни-Петтери Пасси («Чернобыль» HBO)
    В ролях: Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова, Юлия Ауг

    Синопсис: Студентка из Финляндии садится в поезд «Москва-Мурманск», пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.


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