«Купе номер 6» Юхо Куосманена выйдет в прокат в России

«Взгляд такой доверчивый — как у ягненка»
К 55-летию Янки Дягилевой: первая публикация фрагмента биографической книги Сергея Гурьева «Над пропастью весны. Жизнь и смерть Янки Дягилевой»3 сентября 2021974
28 октября компания Sony Pictures выпустит в российский прокат фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6».
Главные роли в картине, получившей Гран-при 74-го Международного Каннского кинофестиваля, исполнили Сейди Хаарла и Юра Борисов.
Российская премьера фильма состоится в сентябре на 32-ом Открытом российском кинофестивале «Кинотавр».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:45ABBA выпустит первый альбом за 40 лет
12:30Открытое письмо деятелей культуры к 90-летию Фридриха Горенштейна
11:53Открылся второй сезон проекта «Русская музыка 2.1»
10:42Перенесена ярмарка Cosmoscow
Вчера
17:21Российская молодежная архитектурная биеннале объявила финалистов
17:00Новое кино Австрии покажут в Москве
15:48Продлена петербургская выставка Recycle
15:05Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль современного искусства
14:18Выставка Леонида Тишкова пройдет в ТулеВсе новости
К 55-летию Янки Дягилевой: первая публикация фрагмента биографической книги Сергея Гурьева «Над пропастью весны. Жизнь и смерть Янки Дягилевой»3 сентября 2021974
Что у них там случилось? Часть 22 сентября 20211236
Сентиментальная неоклассика в палатах Ивана Грозного: премьера клипа московского композитора и его камерного ансамбля2 сентября 2021923
Памяти Ольги Сергеевны Северцевой (2 сентября 1931 года — 13 июля 2021 года)2 сентября 20211170
Выставка уместного искусства на таманской винодельне1 сентября 20211482
Как Татьяна Зайцева вяжет панно памяти Малевича и преподает искусство неслышащим31 августа 20211915
Студия была для него храмом, а музыка — магией. Егор Антощенко о великом ямайском продюсере Ли «Скрэтче» Перри (1936–2021)31 августа 20212319
Интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер — о новых временах, старых клише и роли утопии в жизни и искусстве30 августа 20212936
Рассказывает Римма Солод30 августа 20212774
Памяти Майка Науменко (1955–1991): писатель Александр Кушнир — о всесоюзной славе «Зоопарка»27 августа 20215646
Сухово-Кобылин в Пскове и в «Балтийском доме»27 августа 20213450
Екатерина Андреева о I Хельсинкской биеннале27 августа 20213736