Еврейский музей и «Такие дела» запускают веб-проект «Несомной»

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Еврейский музей и центр толерантности вместе с порталом «Такие дела» начинают поиск историй для веб-проекта «Несомной». Это проект-исследование о «серой зоне» насилия: в фокусе его внимания находятся ситуации, участником или свидетелем которых был почти каждый человек.
Как сообщает сайт Еврейского музея, организаторы ищут истории агрессии и подавления в отношениях родителей и детей, друзей или партнеров; травли в школе, соцсетях или на работе; манипуляций и эмоциональной зависимости.
Чтобы стать участником проекта, нужно рассказать свою историю в формате видео- или аудиозаписи на сайте nesomnoi.ru.
Все записи, прошедшие модерацию, станут частью веб-проекта «Несомной» и одноименной выставки, которая откроется в Еврейском музее 17 ноября.
Проект «Несомной» будет состоять из двух частей. Первая — документальный фильм, снятый на основе интервью с 12 героями, пережившими опыт эмоционального насилия и приняли решение поделиться им с камерой.
Вторая часть проекта будет сформирована из историй, которыми поделятся зрители на сайте nesomnoi.ru или посетители Еврейского музея, где в рамках проекта открылась «комната историй».
«Идея проекта “Несомной” выросла из желания найти язык для разговора о чувствах и событиях, которые мы привыкли считать частью жизни, чем-то почти нормальным, — рассказывает директор Центра толерантности Анна Макарчук, — Но они продолжают жить внутри нас, вызывая боль, стыд, вину, страх, разочарование в себе и в других людях. По словам героев нашего фильма, лучший способ справиться с травматическим опытом — это говорить о нем, обсуждать его. Такую возможность мы хотим дать и зрителям проекта: они смогут продолжить этот фильм, дополнив его своими историями».
Проект «Несомной» является победителем конкурса «Музей 4.0», организованного Благотворительным фондом Владимира Потанина
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