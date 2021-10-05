Кинотеатр «Пионер» проведет фестиваль, посвященный кинодивам

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С 7 по 13 октября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль «Наконец-то в кино», на котором будут представлены шедевры мирового кино, никогда не выходившие в российский прокат. Тема фестиваля — «Кинодивы».
«Слово "дива", введенное в широкий оборот в золотую эру Голливуда, ассоциируется сегодня с яркими женскими образами из классических американских картин. Но что скрывалось за этим звездным образом и насколько он был реален? Актуален ли этот образ сегодня? В рамках фестиваля в Пионере можно будет познакомиться с самыми разными образами див и присоединиться к обсуждению о том, что такое "дива" сегодня», — говорится в сообщении организаторов фестиваля «Наконец-то в кино» на сайте кинотеатра «Пионер».
В программе фестиваля фильмы «Касабланка» и «Газовый свет» с Ингрид Бергман, «Ниночка» и «Быть или не быть» Эрнста Любича, «Всё о Еве» о звездах Бродвея, «Цирк» с Любовью Орловой и «Настройщик» с Ренатой Литвиновой.
Публичная программа фестиваля построена на осмыслении трех образов кинодив — американского, советского и постсоветского. Главным событием станет паблик-ток актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой и кинокритика Зинаиды Пронченко после показа фильма «Настройщик». Картину «Газовый свет» и феномен газлайтинга вместе со зрителями обсудят активистка Дарья Серенко и кинокритик Вера Аленушкина. Об образе советской дивы 1930-х и актрисе Любови Орловой расскажет киновед Оксана Булгакова.
В первый день фестиваля в фойе кинотеатра «Пионер» откроется выставка «Дивы в кино», организованная в партнерстве с лабораторией плаката Школы дизайна НИУ ВШЭ. При подготовке выставки студенты Школы дизайна переосмыслили постеры к классическим картинам и представили версию киноплакатов, которые могли бы быть у этих фильмов сегодня.
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