Третьяковская галерея готовит большую выставку Врубеля

Михаил Врубель. Жемчужина. 1904 (фрагмент) © Московский Румянцевский музей

3 ноября в Новой Третьяковке откроется один из главных проектов Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в 2021 году — монографическая выставка Михаила Врубеля.

Как сообщает сайт ГТГ, экспозиция «Михаил Врубель» объединит более 300 произведений художника из девяти музейных и семи частных коллекций.

«В истории русского искусства конца XIX — начала XX века Михаил Александрович Врубель (1856–1910) занимает уникальное место. С одной стороны, он принадлежит к прославленной плеяде мастеров эпохи модерна. Но в то же время очевидна колоссальная дистанция, разделявшая Врубеля и его художественное окружение. И кажется, что с будущим этот художник был связан гораздо прочнее, нежели с современностью. Задача выставки — попытаться понять, что в творчестве мастера "закономерно" и поддается объяснению с позиций искусства его времени, а что, по словам Александра Блока, "похищено у вечности"», — говорится в сообщении.

Кураторы выставки — заведующая отделом графики XVIII — начала XX века ГТГ Ирина Шуманова и старший научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Аркадий Ипполитов.

Выставка «Михаил Врубель» в Новой Третьяковке продлится до 8 марта 2022 года.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU