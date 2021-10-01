Вручена переводческая премия «Мастер»

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30 сентября, в Международный день переводчика, Гильдия «Мастера литературного перевода» вручила премию «Мастер» за лучшие достижения в области художественного перевода в 2020 году.
Лауреатом премии в номинации «Проза» стал Сергей Морейно. Он награжден за перевод романа Щепана Твардоха «Вечный Грюнвальд. Повесть вневременных лет» (журнал «Иностранная литература»).
В номинации «Детская литература» премию получила Елена Байбикова за перевод книги Ури Орлева «Остров на Птичьей улице» (издательство «Самокат»).
В номинации «Поэзия» премия присуждена двоим переводчикам. Алеша Прокопьев получил ее за «Вечный день» Георга Гейма и «От порога к порогу» Пауля Целана (обе книги вышли в издательстве libra), Марк Гринберг — за книгу Роберто Муссапи «Венецианка и другие стихотворения» (издательство Ad Marginem).
Премия за литературный перевод «Мастер» с 2006 года присуждается Гильдией «Мастера литературного перевода» при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр), журнала «Иностранная литература» и Института перевода.
Среди лауреатов премии прошлых лет Анатолий Гелескул, Александр Ревич, Михаил Яснов, Александр Ливергант, Григорий Кружков, Марина Бородицкая, Ольга Седакова, Виктор Голышев, Борис Дубин, Наталия Мавлевич, Ольга Дробот, Вера Мильчина и Ольга Варшавер.
В прошлом году лауреатами премии стали Владимир Микушевич, Вера Пророкова и Юлия Фокина.
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