Вручены премии «Мастер»

© Гильдия «Мастера литературного перевода» / Facebook

3 сентября на Московской международной книжной ярмарке Гильдия «Мастера литературного перевода» вручила премии «Мастер» за лучшие переводы, изданные в 2019 году.

Как сообщает Гильдия «Мастера литературного перевода», премии получили:

Номинация «Поэтический перевод»

Владимир Микушевич — за перевод книги Эдмунда Спенсераа «Королева фей. Легенда о рыцаре Алого Креста, или О святости» («Энигма», 2019)

Номинация «Проза»

Вера Пророкова — за перевод книги Филипа Рота «Цукерман освобожденный» («Книжники», 2019)

Номинация «Детская литература»

Юлия Фокина — за перевод книги Лорен Уолк «Волчья лощина» («Клевер», 2019)



Премия за литературный перевод «Мастер» с 2006 года присуждается Гильдией «Мастера литературного перевода» при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр), журнала «Иностранная литература» и Института перевода.

Среди лауреатов премии прошлых лет Анатолий Гелескул, Александр Ревич, Михаил Яснов, Александр Ливергант, Григорий Кружков, Марина Бородицкая, Ольга Седакова, Виктор Голышев, Борис Дубин, Наталия Мавлевич, Ольга Дробот, Вера Мильчина и Ольга Варшавер.

Год назад премия была присуждена Светлане Силаковой, Ирине Комаровой, Наталье Калошиной и Ксении Тименчик.







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