Вручены премии «Мастер»

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3 сентября на Московской международной книжной ярмарке Гильдия «Мастера литературного перевода» вручила премии «Мастер» за лучшие переводы, изданные в 2019 году.
Как сообщает Гильдия «Мастера литературного перевода», премии получили:
Номинация «Поэтический перевод»
Номинация «Проза»
Номинация «Детская литература»
Премия за литературный перевод «Мастер» с 2006 года присуждается Гильдией «Мастера литературного перевода» при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр), журнала «Иностранная литература» и Института перевода.
Среди лауреатов премии прошлых лет Анатолий Гелескул, Александр Ревич, Михаил Яснов, Александр Ливергант, Григорий Кружков, Марина Бородицкая, Ольга Седакова, Виктор Голышев, Борис Дубин, Наталия Мавлевич, Ольга Дробот, Вера Мильчина и Ольга Варшавер.
Год назад премия была присуждена Светлане Силаковой, Ирине Комаровой, Наталье Калошиной и Ксении Тименчик.
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