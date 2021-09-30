Les Reines Prochaines впервые выступят в России

Со 2 по 5 октября в Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве пройдут концерты первого российского тура швейцарской группы Les Reines Prochaines.

В Петербурге концерт Les Reines Prochaines состоится 2 октября в клубе Fish Fabrique Nouvelle, в Нижнем Новгороде — 3 октября в арт-кластере DKRT, в Москве — 5 октября в Культурном центре «Дом».

Отметившая недавно тридцатилетний юбилей швейцарская группа Les Reines Prochaines («Следующие королевы»), состоящая только из женщин, — абсолютная вещь в себе. Выходцы из мира современного искусства (среди бывших участниц ансамбля — например, знаменитая концептуальная артистка Пипилотти Рист), они и в своих записях тяготеют к синтезу разных жанров и медиа: среди первых — веймарское кабаре, панк, фолк и outsider music, среди вторых — как минимум, собственно музыка, театр, комедийный стендап, перфоманс, танец и видеоарт.

В репертуаре группы есть композиции на английском, французском, немецком и испанском языках, ее участницы играют на разных музыкальных инструментах, а иногда обходятся совсем без них: однажды «королевы», например, записали ритм-трек, нарезая овощи для супа.

Дискография Les Reines Prochaines на сегодняшний день насчитывает восемь полноформатных альбомов. В группе сейчас три постоянных участницы — Муда Матис (кларнет, вокал), Френци Мадерин (контрабас, вокал) и Зус Цвик (саксофон, вокал). В студийных записях им иногда подыгрывает знаменитый авант-роковый барабанщик Дэйв Керман, участник 5UU’s, U Totem, Thinking Plague и Present.

С возрастом «королевы» не теряют ни остроумия, ни творческой смелости, ни привязанности к постмодернистским смысловым коллажам и иным веселым провокациям, чему порукой и альбом «Zu unserer Verfassung», и юбилейное ревю «Let’s Sing, Arbeiterin!», с которым группа недавно прокатилась по городам Швейцарии. В 2019 году Les Reines Prochaines завоевали престижную награду Swiss Music Prize, в 2021-м они впервые выступят в России.

Концерт организован при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция Москва и Посольства Швейцарии в Москве







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