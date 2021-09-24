 
09:36 26 сентября 2021Новости
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Названы победители «Кинотавра»

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25 сентября в Сочи завершился 32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Главный приз фестиваля присужден фильму Николая Хомерики «Море волнуется раз», приз за лучшую женскую роль – снявшейся в нем Ольге Бодровой.

Об этом сообщает сайт «Кинотавра».

Остальные призы основного конкурса фестиваля получили:

  • Приз за лучшую режиссуру — Владимир Мункуев («Нуучча»)
  • Приз имени Даниила Дондурея за лучший дебют — «Общага», реж. Роман Васьянов
  • Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль — Павел Деревянко («Подельники», реж. Евгений Григорьев)
  • Приз за лучшую операторскую работу — Николай Желудович («Молоко птицы», реж. Евгений Марьян)
  • Приз имени Григория Горина за лучший сценарий — Наташа Меркулова, Алексей Чупов, Март Таниэль («Капитан Волконогов бежал», реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов)
  • Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму — Алексей Ретинский («Медея», реж. Александр Зельдович)


Специального диплома жюри с формулировкой «За вдохновение и нежность безумия» удостоен фильм «Герда» Натальи Кудряшовой.

В жюри основного конкурса входили актриса Чулпан Хаматова (председатель), продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.

Победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр» были объявлены 21 сентября. Лучшим фильмом конкурса признана работа Антона Елисеева «Хорошая девочка Лида».



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