Названы победители «Кинотавра»

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25 сентября в Сочи завершился 32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Главный приз фестиваля присужден фильму Николая Хомерики «Море волнуется раз», приз за лучшую женскую роль – снявшейся в нем Ольге Бодровой.
Об этом сообщает сайт «Кинотавра».
Остальные призы основного конкурса фестиваля получили:
Специального диплома жюри с формулировкой «За вдохновение и нежность безумия» удостоен фильм «Герда» Натальи Кудряшовой.
В жюри основного конкурса входили актриса Чулпан Хаматова (председатель), продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.
Победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр» были объявлены 21 сентября. Лучшим фильмом конкурса признана работа Антона Елисеева «Хорошая девочка Лида».
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