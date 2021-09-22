На «Кинотавре» названы победители конкурса короткометражного кино

21 сентября жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр» объявило победителей. Лучшим короткометражным фильмом 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» стала «Хорошая девочка Лида» режиссера Антона Елисеева.

Об этом сообщает сайт «Кинотавра».

Диплом жюри «За точность и чистоту» присужден фильму «Герой» Сони Райзман, диплом «За чистоту и точность» — фильму «Почти весна» Насти Коркия.

В этом году организаторы конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получили более 500 заявок, из которых в программу было отобрано 26 работ.

Председателем жюри конкурса была актриса Ингеборга Дапкунайте. В состав жюри также входили актера Юра Борисов, сценарист Андрей Золотарев, продюсер Наталья Дрозд и кинокритик Егор Москвитин.

32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи до 25 сентября.







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