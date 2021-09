Вручена первая премия Russian Art Focus Prize

© Russian Art Focus

На ярмарке viennacontemporary в Вене состоялось награждение победителей первого сезона премии в области журналистики о современном искусстве Russian Art Focus Prize.

Премия вручена в двух номинациях:

Публикация о современном российском искусстве

Тео Мерц — «Оммаж русскому авангарду вызывает бурю» / The Economist, 2019



Исследовательская работа о современном российском искусстве

Исследовательская группа «Агитация» — «Партия мертвых: некроэстетика и трансформация политической перформативности в России во время пандемии» / ArtMargins . com, 2021



Тео Мерц — британский журналист, работавший в России последние четыре года и писавший репортажи для Agence France-Presse, The Economist, The Guardian, The Telegraph, The Times и VICE. Помимо политики, дипломатии, здравоохранения, климата и проблем ЛГБТК, многие из его материалов были посвящены искусству. Недавно Тео Мерц вернулся в Великобританию, чтобы занять должность заместителя иностранного редактора The Telegraph.

Группа «Агитация» — исследовательский коллектив, образованный в 2010 году и сфокусированный на практиках политического перформанса, акционизма и арт-активизма. В его составе: Даша Филиппова (Таллин — Нью-Йорк) — художник-ученый, Павел Митенко (Москва) — философ, исполнитель и исследователь, Анастасия Спиренкова (Париж) — исследователь, куратор и продюсер, Антонина Стебур (Минск) — независимый куратор, Вера Замыслова (Москва) — исследователь и искусствовед.

Премия Russian Art Focus Prize организовала поездки в Вену для победителей — Тео Мерц приехал из Лондона, а Анастасия Спиренкова, представляющая группу «Агитация», приехала из Парижа. Учредители Russian Art Focus Prize и со-основатели Russian Art Focus Инна Баженова (The Art Newspaper, The Art Exchange) и Дмитрий Аксенов (Aksenov Family Foundation) вручили им дипломы и сертификаты на сумму 3000 евро каждый.

Редакционный совет и жюри премии Russian Art Focus Prize особо отметили вошедшие в шорт-лист тексты — исследовательскую работу Ксении Гурштейн «Юрий Альберт: всегда ошибаться» и публикацию Эндрю Фрибурга «Институциональная память: внутри документальной беллетристики DAU».

В жюри Russian Art Focus Prize 2021 года входили Ханс Ульрих Обрист (Serpentine Galleries), Анна Сомерс Кокс (The Art Newspaper), Екатерина Чучалина (фонд V-A-C), советник директора Государственного Эрмитажа Николас Ильин, куратор Жан-Юбер Мартен, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Прием заявок на следующую премию Russian Art Focus Prize запланирован на начало 2022 года, награждение лауреатов пройдет на Венецианской биеннале современного искусства.







