Вручена первая премия Russian Art Focus Prize

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На ярмарке viennacontemporary в Вене состоялось награждение победителей первого сезона премии в области журналистики о современном искусстве Russian Art Focus Prize.
Премия вручена в двух номинациях:
Публикация о современном российском искусстве
Исследовательская работа о современном российском искусстве
Тео Мерц — британский журналист, работавший в России последние четыре года и писавший репортажи для Agence France-Presse, The Economist, The Guardian, The Telegraph, The Times и VICE. Помимо политики, дипломатии, здравоохранения, климата и проблем ЛГБТК, многие из его материалов были посвящены искусству. Недавно Тео Мерц вернулся в Великобританию, чтобы занять должность заместителя иностранного редактора The Telegraph.
Группа «Агитация» — исследовательский коллектив, образованный в 2010 году и сфокусированный на практиках политического перформанса, акционизма и арт-активизма. В его составе: Даша Филиппова (Таллин — Нью-Йорк) — художник-ученый, Павел Митенко (Москва) — философ, исполнитель и исследователь, Анастасия Спиренкова (Париж) — исследователь, куратор и продюсер, Антонина Стебур (Минск) — независимый куратор, Вера Замыслова (Москва) — исследователь и искусствовед.
Премия Russian Art Focus Prize организовала поездки в Вену для победителей — Тео Мерц приехал из Лондона, а Анастасия Спиренкова, представляющая группу «Агитация», приехала из Парижа. Учредители Russian Art Focus Prize и со-основатели Russian Art Focus Инна Баженова (The Art Newspaper, The Art Exchange) и Дмитрий Аксенов (Aksenov Family Foundation) вручили им дипломы и сертификаты на сумму 3000 евро каждый.
Редакционный совет и жюри премии Russian Art Focus Prize особо отметили вошедшие в шорт-лист тексты — исследовательскую работу Ксении Гурштейн «Юрий Альберт: всегда ошибаться» и публикацию Эндрю Фрибурга «Институциональная память: внутри документальной беллетристики DAU».
В жюри Russian Art Focus Prize 2021 года входили Ханс Ульрих Обрист (Serpentine Galleries), Анна Сомерс Кокс (The Art Newspaper), Екатерина Чучалина (фонд V-A-C), советник директора Государственного Эрмитажа Николас Ильин, куратор Жан-Юбер Мартен, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Прием заявок на следующую премию Russian Art Focus Prize запланирован на начало 2022 года, награждение лауреатов пройдет на Венецианской биеннале современного искусства.
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