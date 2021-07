Премия Russian Art Focus Prize объявила шорт-лист

19 июля стали известны номинанты первого сезона премии Russian Art Focus Prize за лучшие тексты о современном российском искусстве, учрежденной ежемесячным онлайн-журналом Russian Art Focus.

В открытом конкурсе на соискание премии участвовали журналисты, исследователи, кураторы и другие авторы, пишущие на английском языке. За три месяца на сайт премии было прислано около 100 работ, опубликованных с 2015 по 2021 год.

Редакционный совет Russian Art Focus во главе с главным редактором журнала Джо Викери сформировал шорт-лист из 10 работ в двух номинациях премии — «Публикация о современном российском искусстве» и «Исследовательская работа о современном российском искусстве» (по 5 в каждой номинации).

В шорт-лист, в частности, вошли тексты о художницах Надежде Толоконниковой и Таус Махачевой, проекте «Дау», арт-группе «Партия мертвых», художниках Юрии Альберте, Илье Кабакове и Павле Отдельновом, опубликованные в The Wall Street Magazine, The New York Times, Art Forum, Frieze Мagazine, Sotheby’s Мagazine, The Moscow Times и других изданиях.

Публикация о современном российском искусстве

Паула Эризану (Paula Erizanu) — «Pussy Riot’s dream was to create a movement: the evolution of Nadya Tolokonnikova» / The Calvert Journal, 2021;

Джонатан Хабиб Экквист (Jonatan Habib Engqvist) — «Room for thought» (эссе о художнице Асе Маракулиной) / Uralartplatform . ru, 2021;

ru, 2021; Эндрю Фрибург (Andrew Freeburg) — «Institutional Memory: Stepping inside DAU’s documented fiction» / Russian Art Focus, 2018

Тео Мерц (Theo Merz) — «A tribute to the Russian avant-garde sets off a storm» / The Economist, 2019;

Кейт де Пюри (Kate de Pury) — «Artist probes Russia’s toxic legacy through family history» (обзор выставки Павла Отдельнова в ММОМА) / Associated Press, 2019.



Исследовательская работа о современном российском искусстве

Исследовательская группа «Агитация» (Даша Филиппова, Павел Митенко, Анастасия Спиренкова, Антонина Стебур, Вера Замыслова) — «Party of the Dead: Necroaesthetics and Transformation of Political Performativity in Russia during the Pandemic» / ArtMargins . com, 2021;

com, 2021; Мария Бощевская (Maria Borshchevskaya) — «Exhibiting the invisible: Taus Makhacheva on Dagestan» / Academia . edu, 2021;

edu, 2021; Ксения Гурштейн (Ksenya Gurshtein) — «Yuri Albert: always getting it wrong» / Academia.edu, 2021;

Ксения Нурил (Ksenia Nouril) — «Between the lines: the intermediality of Ilya Kabakov’s albums» published in a book for the exhibition «Dialogues — Ilya Kabakov and Viktor Pivovarov: stories about ourselves» / Zimmerli Art Museum Rutgers, The State University of New Jersey, 2019.

Салтанат Шошанова (Saltanat Shoshanova) — «Gay-Art and Super Putin. Subversive Affirmation in Contemporary Russian Art». Материал 10-й Европейской конференции феминистских исследований в Университете Геттингена, 2018.



Победители Russian Art Focus Prize будут определены голосованием жюри, в которое входят Ханс Ульрих Обрист, Жан-Юбер Мартен, Анна Сомерс-Кокс, Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Николас Ильин, Екатерина Чучалина, Ричард Уоллис.

Два победителя будут объявлены и награждены 3 сентября в Вене на ярмарке современного искусства viennacontemporary. Призовой фонд премии составляет 6000 евро — по 3000 евро каждому из победителей.







