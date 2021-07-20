Премия Russian Art Focus Prize объявила шорт-лист

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19 июля стали известны номинанты первого сезона премии Russian Art Focus Prize за лучшие тексты о современном российском искусстве, учрежденной ежемесячным онлайн-журналом Russian Art Focus.
В открытом конкурсе на соискание премии участвовали журналисты, исследователи, кураторы и другие авторы, пишущие на английском языке. За три месяца на сайт премии было прислано около 100 работ, опубликованных с 2015 по 2021 год.
Редакционный совет Russian Art Focus во главе с главным редактором журнала Джо Викери сформировал шорт-лист из 10 работ в двух номинациях премии — «Публикация о современном российском искусстве» и «Исследовательская работа о современном российском искусстве» (по 5 в каждой номинации).
В шорт-лист, в частности, вошли тексты о художницах Надежде Толоконниковой и Таус Махачевой, проекте «Дау», арт-группе «Партия мертвых», художниках Юрии Альберте, Илье Кабакове и Павле Отдельновом, опубликованные в The Wall Street Magazine, The New York Times, Art Forum, Frieze Мagazine, Sotheby’s Мagazine, The Moscow Times и других изданиях.
Публикация о современном российском искусстве
Исследовательская работа о современном российском искусстве
Победители Russian Art Focus Prize будут определены голосованием жюри, в которое входят Ханс Ульрих Обрист, Жан-Юбер Мартен, Анна Сомерс-Кокс, Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Николас Ильин, Екатерина Чучалина, Ричард Уоллис.
Два победителя будут объявлены и награждены 3 сентября в Вене на ярмарке современного искусства viennacontemporary. Призовой фонд премии составляет 6000 евро — по 3000 евро каждому из победителей.
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