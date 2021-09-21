В «Пионере» пройдут показы фильмов учеников Александра Сокурова

Кадр из фильма «Теснота» © «Пионер»

21 и 22 сентября московский кинотеатр «Пионер» представит работы учеников режиссерской мастерской Александра Сокурова – дебютный полнометражный фильм Кантемира Балагова «Теснота» (2017) и военную драму Александра Золотухина «Мальчик русский» (2018).

21 сентября в 20:50 будет показан фильм «Мальчик русский», 22 сентября в 19:20 — фильм «Теснота».

Как сообщает сайт кинотеатра «Пионер», показы приурочены к выходу в прокат фильма ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

В этом году на Каннском фестивале картина Киры Коваленко получила Гран-при программы «Особый взгляд», а затем вошла в программу кинофестивалей в Торонто, Сан-Себастьяне и Нью-Йорке.

29 сентября в 19:25 в «Пионере» пройдет специальный показ фильма «Разжимая кулаки». Картину представит директор по специальным проектам кинотеатра «Пионер» Егор Сенников, после показа пройдет обсуждение с Кирой Коваленко и создателями фильма.







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