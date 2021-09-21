Объявлен шорт-лист премии «Просветитель.Перевод»

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Сегодня, 20 сентября, жюри премии «Просветитель.Перевод» назвало восемь лучших научно-популярных переводных книг, изданных на русском языке в течение последних трех лет.
Как сообщает сайт премии, выбор был сделан из 25 книг длинного списка, в который входили переводы Рогана, Докинза, Пинкера и других известных зарубежных авторов.
«Жюри сформировало два коротких списка по четыре книги в каждом. Это происходило в условиях острой конкуренции между заметно большим числом реальных претендентов. Как всегда, жаль, что нельзя включить всех, кого хотелось бы. Если комментировать итоги, то, на мой взгляд, все книги в получившемся "естественно-точно-научном" списке очень разные — ни одна не похожа на другую. В "гуманитарном" коротком списке постфактум можно увидеть одну общую черту — исторический аспект, что не мешает книгам являть собою разнообразие и по предмету, и по стилю. Читателей, которые захотят составить свое мнение, чтобы согласиться или не согласиться с жюри, ждет интересное чтение, а само жюри — напряженная финальная фаза конкурса», — прокомментировал председатель жюри премии «Просветитель.Перевод» Алексей Семихатов.
Финалисты премии «Просветитель.Перевод» в номинации «Естественные и точные науки»:
Финалисты премии «Просветитель.Перевод» в номинации «Гуманитарные науки»:
Финалисты премии «Просветитель», которой награждаются научно-популярные книги, написанные на русском языке, были объявлены 16 сентября. Лауреатов премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» назовут 18 ноября на торжественной церемонии в Москве.
Редакторский коллектив книг-лауреатов премии «Просветитель.Перевод» получит денежный приз в размере 350 тысяч рублей, а редколлегии книг, попавших в финал, но не получивших главную награду, — по 50 тысяч рублей.
Премии «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» проводятся при поддержке Zimin Foundation
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