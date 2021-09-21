Объявлен шорт-лист премии «Просветитель.Перевод»

Сегодня, 20 сентября, жюри премии «Просветитель.Перевод» назвало восемь лучших научно-популярных переводных книг, изданных на русском языке в течение последних трех лет.

Как сообщает сайт премии, выбор был сделан из 25 книг длинного списка, в который входили переводы Рогана, Докинза, Пинкера и других известных зарубежных авторов.

«Жюри сформировало два коротких списка по четыре книги в каждом. Это происходило в условиях острой конкуренции между заметно большим числом реальных претендентов. Как всегда, жаль, что нельзя включить всех, кого хотелось бы. Если комментировать итоги, то, на мой взгляд, все книги в получившемся "естественно-точно-научном" списке очень разные — ни одна не похожа на другую. В "гуманитарном" коротком списке постфактум можно увидеть одну общую черту — исторический аспект, что не мешает книгам являть собою разнообразие и по предмету, и по стилю. Читателей, которые захотят составить свое мнение, чтобы согласиться или не согласиться с жюри, ждет интересное чтение, а само жюри — напряженная финальная фаза конкурса», — прокомментировал председатель жюри премии «Просветитель.Перевод» Алексей Семихатов.

Финалисты премии «Просветитель.Перевод» в номинации «Естественные и точные науки»:

Ричард Докинз — «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста», перевод с англ.: А. Гопко; редактор А. Якименко (М.: Издательство АСТ: Corpus, 2020)

Бен Орлин — «Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность», перевод с англ.: А. Огнев; редактор В. Копылова, научный редактор М. Гельфанд (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)

Ларс Орстрем — «Химия навсегда. О гороховом супе, опасности утреннего кофе и пробе мистера Марша», перевод с англ.: О. Постникова; научный редактор И. Сорокин., ответственный редактор Е. Черезова (М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021)

Карл Циммер — «Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности», перевод с англ.: М. Богоцкая, П. Купцов; редактор А. Ростоцкая, научный редактор Я. Шурупова (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)



Финалисты премии «Просветитель.Перевод» в номинации «Гуманитарные науки»:

Карл Зигмунд — «Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки», перевод с англ.: А. Бродоцкая; редактор А. Лавренова (М.: Издательство АСТ: Corpus, 2021)

Юджин Роган — «Арабы. История. XVI–XXI вв.», перевод с англ.: И. Евстигнеева; редактор Н. Нарциссова, научный редактор И. Царегородцева (М.: Альпина нон-фикшн, 2019)

Ингрид Роланд, Ной Чарни — «Коллекционер жизней. Джорджо Вазари и изобретение искусства», перевод с англ. А. Ландихова; научный редактор М. Меньшикова, ответственный редактор О. Киселева, литературный редактор О. Нестерова (М.: Манн, Иванов, Фербер, 2018)

Ричард Роудс — «Создание атомной бомбы», перевод с англ.: Д. Прокофьев; ответственный редактор Н. Галактионова, научный редактор М. Капустин, редактор С. Левензон (М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020)



Финалисты премии «Просветитель», которой награждаются научно-популярные книги, написанные на русском языке, были объявлены 16 сентября. Лауреатов премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» назовут 18 ноября на торжественной церемонии в Москве.

Редакторский коллектив книг-лауреатов премии «Просветитель.Перевод» получит денежный приз в размере 350 тысяч рублей, а редколлегии книг, попавших в финал, но не получивших главную награду, — по 50 тысяч рублей.

Премии «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» проводятся при поддержке Zimin Foundation







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