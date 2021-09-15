Объявлен короткий список премии «Просветитель»

Сегодня, 16 сентября, стали известны финалисты XIV сезона премии «Просветитель» — восемь лучших научно-популярных книг, написанных на русском языке.

Как сообщает сайт премии, из 25 книг длинного списка жюри сформировало шорт-лист в двух номинациях:

«Естественные и точные науки»

Максим Винарский — «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» (М.: Альпина нон-фикшн, 2021)

Владимир Ковальзон — «Маятник сна» (Минск: Дискурс, 2021)

Сергей Парин — «Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только» (Минск: Дискурс, 2021)

Ирина Якутенко — «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать» (М.: Альпина нон-фикшн, 2021)



«Гуманитарные науки»

Дмитрий Бовыкин, Александр Чудинов — «Французская революция» (М.: Альпина нон-фикшн: ПостНаука, 2020)

Андрей Мовчан, Алексей Митров — «Проклятые экономики» (М: АСТ, 2020)

Сергей Мохов — «История смерти. Как мы боремся и принимаем» (М.: Индивидуум, 2020)

Николай Эппле — «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)



«Книги очень разные, неожиданные, парадоксальные, но о чем бы ни писали наши авторы, в центре — человек. Его происхождение, его жизнь и смерть, болезни и стрессы, заблуждения и предрассудки. Человек в истории и экономике, в игре и во сне, в самопознании и познании законов природы, в прошлом, настоящем и будущем. Пишут об этом люди увлеченные — и умеющие увлекать за собой», — прокомментировал выбор член жюри Евгений Бунимович, поэт, математик, заслуженный учитель России, председатель комиссии по образованию Московской городской Думы.

Лауреаты премии «Просветитель» получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, а авторы книг короткого списока — по 100 тысяч рублей.

Короткий список премии «Просветитель.Перевод» 2021 года, в который войдут восемь лучших переводных научно-популярных книг, станет известен 20 сентября.

Лауреаты обеих премий будут объявлены 18 ноября на торжественной церемонии в Москве.

Премии «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» проводятся при поддержке Zimin Foundation







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