В длинный список премии «Просветитель.Перевод» вошли 25 книг

Сегодня, 29 июня, премия «Просветитель.Перевод» объявила длинный список второго сезона. В нем представлены 25 книг по истории, политологии, биологии, химии, математике и другим наукам.

Об этом сообщает сайт премии «Просветитель».

Состав длинного списка определил отборочный комитет премии во главе с Дмитрием Баюком — кандидатом физико-математических наук, доцентом департамента математики Финансового университета, действительным членом Международной академии истории науки и заместителем главного редактора журнала «Вопросы истории естествознания и техники».

Лонг-лист премии «Просветитель.Перевод»:

Дэвид Беллос — «Что за рыбка в вашем ухе? Удивительные приключения перевода», перевод с англ. Н. Шахова; редактор Е. Канищева, ответственный редактор Н. Галактионова (М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019)

Джон Элиот Гардинер — «Музыка в Небесном Граде: Портрет Иоганна Себастьяна Баха», перевод с англ.: Р. Насонов, А. Андрушкевич; редактор Д. Крылов, ответственный редактор В. Зацепин (М.: Rosebud Publishing, 2020) — Дэвид Гребер — «Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда», перевод с англ.: А. Арамян, К. Митрошенков; научный редактор Г. Юдин, редактор М. Фетисов (М.: Ад Маргинем Пресс, 2020)

Дэвид Дарлинг, Агниджо Банерджи — «Эта странная математика. На краю бесконечности и за ним», перевод с англ.: А. Глущенко; редактор А. Якименко, научный редактор Д. Городков (М.: Издательство АСТ: Corpus, 2021)

Уильям Дерезевиц — «Экономика творчества в XXI веке. Как писателям, художникам, музыкантам и другим творцам зарабатывать на жизнь в век цифровых технологий», перевод с англ.: Д. Ивановская; редактор В. Мартьянова (М.: Лайвбук, 2021)

Ричард Докинз — «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста», перевод с англ.: А. Гопко; редактор А. Якименко (М.: Издательство АСТ: Corpus, 2020)

Карл Зигмунд — «Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки», перевод с англ.: А. Бродоцкая; редактор А. Лавренова (М.: Издательство АСТ: Corpus, 2021)

Клаудио Ингерфлом — «Аз есмь царь. История самозванства в России», перевод с франц.: П. Каштанов; редактор О. Ярикова, редактор серии Д. Споров (М.: Новое литературное обозрение, 2021)

Перес Кэролайн Криадо — «Невидимые женщины: Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных», перевод с англ.: В. Башкирова; редактор О. Бараш (М.: Альпина Паблишер, 2020)

Люси Кук — «Неожиданная правда о животных: Муравей-тунеядец, влюбленный бегемот, феминистка гиена и другие дикие истории из дикой природы», перевод с англ.: Н. Жукова; научный редактор Д. Зворыкин; редактор А. Золотова, ответственный редактор А. Захарова (М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021)

Леонард Млодинов — «Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен», перевод с англ.: Ш. Мартынова; редактор М. Немцов (М.: Лайвбук, 2020)

Ульрике Мозер — «Чахотка: другая история немецкого общества», перевод с нем.: А. Кукес; редактор С. Луговик (М.: Новое литературное обозрение, 2021)

Бен Орлин — «Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность», перевод с англ.: А. Огнев; редактор В. Копылова, научный редактор М. Гельфанд (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)

Ларс Орстрем — «Химия навсегда. О гороховом супе, опасности утреннего кофе и пробе мистера Марша», перевод с англ.: О. Постникова; научный редактор И. Сорокин., ответственный редактор Е. Черезова (М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021)

Стивен Пинкер — «Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше», перевод с англ.: Г. Бородина, С. Кузнецова; редактор В. Потапов; научный редактор Е. Шульман (М.: Альпина нон-фикшн, 2021)

Гийом Питрон — «Третья цифровая война: энергетика и редкие металлы», перевод с франц.: Л. Боровикова, Е. Харханов; редактор В. Ничкова (М.: АСТ, 2021)

Дэвид Райх — «Кто мы и как сюда попали. Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом», перевод с англ.: Е. Наймарк; редактор Е. Владимирская (М.: Издательство АСТ: Corpus, 2020)

Юджин Роган — «Арабы. История. XVI–XXI вв.», перевод с англ.: И. Евстигнеева; редактор Н. Нарциссова, научный редактор И. Царегородцева (М.: Альпина нон-фикшн, 2019)

Ингрид Роланд, Ной Чарни — «Коллекционер жизней. Джорджо Вазари и изобретение искусства», перевод с англ. А. Ландихова; научный редактор М. Меньшикова, ответственный редактор О. Киселева, литературный редактор О. Нестерова (М.: Манн, Иванов, Фербер, 2018)

Ричард Роудс — «Создание атомной бомбы», перевод с англ.: Д. Прокофьев; ответственный редактор Н. Галактионова, научный редактор М. Капустин, редактор С. Левензон (М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020)

Лаура Спинни — «Бледный всадник. Как "испанка" изменила мир», перевод с англ.: Г. Агафонов; литературный редактор Д. Хвостова (М.: Издательство АСТ, 2021)

Филлис Хартнолл — «Краткая история театра», перевод с англ.: М. Зерчанинова; редактор Ф. Кондратенко (М.: Ад Маргинем Пресс, 2021)

Иэн Стюарт — «Математика космоса: Как современная наука расшифровывает Вселенную», перевод с англ. Н. Лисова; научный редактор А. Засов, редактор И. Лисов (М.: Альпина нон-фикшн, 2018)

Карл Циммер — «Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности», перевод с англ.: М. Богоцкая, П. Купцов; редактор А. Ростоцкая, научный редактор Я. Шурупова (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)

Шэнь Чжэньхуэй — «Очерк китайской культуры», перевод с кит.: О. Фитуни; редактор Д. Анищук, ответственные редакторы Т. Цвирова, И. Паскеева (М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2019)



Короткий список премии «Просветитель.Перевод» будет объявлен в сентябре 2021 года. Его, как и лауреатов, выберет жюри, которое уже во второй раз возглавил Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, завежующий лабораторией Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос науки», лауреат премии «За верность науке». В состав жюри также входят:

Екатерина Аксенова — автор телеграм-канала и блога о научно-популярных книгах Prometa . pro.

pro. Сергей Иванов — историк-византинист, профессор НИУ ВШЭ, лауреат премии «Просветитель» 2010 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «1000 лет озарений».

Виктор Сонькин — филолог, журналист и переводчик, лауреат премии «Просветитель» 2013 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Здесь был Рим».

Сергей Ястребов — научный журналист, биолог, лауреат премии «Просветитель» 2018 года в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни».



Редакторские коллективы книг-лауреатов премии «Просветитель.Перевод» получат денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей, а редколлегии книг, попавших в короткий список, — по 50 тысяч рублей.

Церемония награждения лауреатов группы книжных премий — «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» — состоится 18 ноября в Москве.







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