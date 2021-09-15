Федоровская библиотека запускает программу к 200-летию Достоевского

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18 сентября в Библиотеке №180 имени Николая Федорова в Москве состоится первая лекция авторского цикла филолога Анастасии Гачевой «Сокровенные страницы Достоевского» и начнется цикл семинаров-ридингов «Как читать Достоевского?», посвященный 200-летию со дня рождения писателя.
Об этом сообщает сайт Федоровской библиотеки.
Цикл лекций «Сокровенные страницы Достоевского» будет вести исследователь творчества писателя, доктор филологии, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, заведующая отделом музейно-экскурсионной работы Федоровской библиотеки Анастасия Гачева.
Слушатели войдут в мир художественных и философских замыслов Достоевского, узнают о том, как создавались романы «великого пятикнижия», какую роль в их рождении играли его записные книжки, черновые наброски и письма.
Первая лекция цикла начнется 18 сентября в 17:00.
Цикл семинаров «Как читать Достоевского?» проводится под патронажем Комиссии по изучению творчества Ф.М. Достоевского при Президиуме РАН в партнерстве с научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» при ИМЛИ РАН.
Откроет цикл 18 сентября в 19:00 творческая встреча с доктором филологических наук, профессором факультета журналистики МГУ, писателем, телеведущим Игорем Волгиным.
Как изучение биографии писателя помогает пониманию его творчества? Можно ли доверять мемуаристам и если да, то кому и в чем? Остались ли в биографии Достоевского белые пятна? И какие сюжеты собственной жизни Достоевский переносил в романы «великого пятикнижия»?
Игорь Волгин ответит на эти вопросы и представит проект «Достоевский в национальном сознании: Проблемы биографии и творчества», осуществлявшийся под его руководством в 2019–2021 годах, в рамках которого выходит коллективная монография. Также на встрече будут представлены книги ученого, посвященные Достоевскому.
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