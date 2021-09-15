Вручена Премия Аркадия Драгомощенко

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Лауреатом Премии Аркадия Драгомощенко, которая ежегодно присуждается молодым поэтам, стал Дорджи Джальджиреев (Элиста). Вручение премии состоялось на литературном фестивале «Курорт» в Комарово.
Подборка стихотворений Дорджи Джальджиреева и сопроводительное письмо номинатора Алексея Масалова опубликованы на сайте Премии Аркадия Драгомощенко.
Дорджи Джальджиреев (р. 1996) живет в Элисте. Публиковался на сайте «Полутона», в разделе «Студия» «Новой карты русской литературы», в арт-дайджесте «Солонеба», в журналах «Флаги», «Цирк "Олимп" + TV». Лонг-лист премии Драгомощенко (2020). Шорт-лист премии «Цикада» (2021).
Литературный фестиваль «Курорт» прошел в Доме писателей в Комарово 11 сентября. Организаторы фестиваля — Центр Вознесенского и комаровский гастрономический проект «Ларисочная».
Помимо вручения Премии Аркадия Драгомощенко на фестивале состоялись лекции, семинары и экскурсии с участием Павла Пепперштейна, Александра Скидана, Бориса Куприянова, Ольги Набоковой и других, концерт Михаила Феничева (2h Company, «ЕстьЕстьЕсть»), совместное выступление поэта Андрея Родионова и музыканта Александра Зайцева («Елочные игрушки»), книжный маркет, выставка галереи «Стыд» и «Ночь геофилософии» Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Также в этом году Центр Вознесенского совместно с Премией Аркадия Драгомощенко организовал резиденцию в Комарово (с 8 по 11 сентября) для поэтов, попавших в лонг-лист премии. В Комарово прошли лекции и семинары по исследованию текста, поэтическим переводам, искусству, литературе и философии от Анны Глазовой, Евгении Сусловой, Ивана Болдырева, Бориса Клюшникова, Ивана Соколова и Елены Костылевой. Каждое событие было отснято, скоро записи появятся на YouTube-канале Центра Вознесенского.
Поэт Петр Разумов и режиссер Андрей Еделькин, авторы видеоподкаста «Колокол ума», записали репортаж с резиденции и интервью с Дорджи Джальджиреевым. Выпуск скоро появится на канале проекта.
Кроме того, в рамках резиденции состоялась презентация шести поэтических сборников. Это новые книги Лиды Юсуповой и Полины Барсковой (серия «Центрифуга» Центра Вознесенского), сборники Дмитрия Герчикова и Фридриха Чернышева (серия «cae / su / ra» книжного магазина «Порядок слов»), а также зины, созданные специально к премии и фестивалю — сборники поэта Никиты Сунгатова и художника Сергея Савельева, поэта Сергея Уханова и художника Кирилла Гатавана.
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