Премия Аркадия Драгомощенко объявила лонг-лист

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Сегодня, 11 августа, стали известны номинанты седьмого сезона поэтической Премии Аркадия Драгомощенко. В лонг-лист вошли 20 молодых авторов из 13 городов России и других стран.
Как сообщают организаторы Премии Аркадия Драгомощенко, в седьмом сезоне в третий раз за ее историю был объявлен опен-колл для авторов, ранее не выдвигавшихся на премию. Из 149 поэтических подборок, присланных на опен-колл, куратор и эксперт премии Никита Сунгатов отобрал 35.
Все они были предложены для чтения и выдвижения коллегии номинаторов, в которую вошли критики, поэты, редакторы литературных журналов и кураторы литературных проектов — всего 20 экспертов, работающих в поле современной поэзии, из России, Украины, Беларуси, Австралии и Канады.
Десять подборок из опен-колла были номинированы и вошли в лонг-лист: это подборки Юрия Бабединова, Нади Викулиной, Валерия Горюнова, Татьяны Губановой, Анастасии Елизарьевой, Марии Земляновой, Павла Кошелева, Алисы Ройдман, Оли Цве и Юлии Чернышёвой. Фрагменты отобранных, но не номинированных подборок будут опубликованы на сайте премии. Опцией двойного выдвижения в этом году не воспользовался никто из номинаторов.
Таким образом, лонг-лист в 2021 году состоит из 20 позиций:
В ближайшее время все подборки авторов, вошедших в лонг-лист, и сопроводительные письма их номинаторов будут опубликованы на главной странице сайта премии.
Шорт-лист будет опубликован 1 сентября. Финальные события премии пройдут в сентябре в Петербурге и будут анонсированы дополнительно.
Премия Аркадия Драгомощенко — ежегодная поэтическая премия для молодых авторов, пишущих на русском языке, учрежденная на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов» в Петербурге в 2014 году. Начиная с 2019 года генеральным партнером Премии является Центр Вознесенского (Москва). На премию выдвигаются молодые авторы, пишущие на русском языке, чей возраст на момент выдвижения не превышает 27 лет.
В седьмом сезоне над премией продолжает работать независимая кураторская команда, в которую входят Илья Данишевский (Москва), Галина Рымбу (Львов) и Никита Сунгатов (Петербург).
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