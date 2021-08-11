Премия Аркадия Драгомощенко объявила лонг-лист

© Премия Аркадия Драгомощенко

Сегодня, 11 августа, стали известны номинанты седьмого сезона поэтической Премии Аркадия Драгомощенко. В лонг-лист вошли 20 молодых авторов из 13 городов России и других стран.

Как сообщают организаторы Премии Аркадия Драгомощенко, в седьмом сезоне в третий раз за ее историю был объявлен опен-колл для авторов, ранее не выдвигавшихся на премию. Из 149 поэтических подборок, присланных на опен-колл, куратор и эксперт премии Никита Сунгатов отобрал 35.

Все они были предложены для чтения и выдвижения коллегии номинаторов, в которую вошли критики, поэты, редакторы литературных журналов и кураторы литературных проектов — всего 20 экспертов, работающих в поле современной поэзии, из России, Украины, Беларуси, Австралии и Канады.

Десять подборок из опен-колла были номинированы и вошли в лонг-лист: это подборки Юрия Бабединова, Нади Викулиной, Валерия Горюнова, Татьяны Губановой, Анастасии Елизарьевой, Марии Земляновой, Павла Кошелева, Алисы Ройдман, Оли Цве и Юлии Чернышёвой. Фрагменты отобранных, но не номинированных подборок будут опубликованы на сайте премии. Опцией двойного выдвижения в этом году не воспользовался никто из номинаторов.

Таким образом, лонг-лист в 2021 году состоит из 20 позиций:

Юрий Бабединов (Самара) — номинатор Катя Сим (Самара)

Игорь Ваньков (Пермь) — Наталья Федорова (Петербург)

Надя Викулина (Димитровград) — Янис Синайко (Львов)

Валерий Горюнов (Евпатория) — Игорь Булатовский (Петербург)

Татьяна Губанова (Самара) — Анна Голубкова (Москва)

Дорджи Джальджиреев (Элиста) — Алексей Масалов (Москва)

Максим Дремов (Москва) — Денис Ларионов (Москва)

Анастасия Елизарьева (Москва) — Алексей Конаков (Петербург)

Мария Землянова (Томск-Петербург) — Александра Цибуля (Петербург)

Екатерина Задирко (Москва) — Татьяна Бонч-Осмоловская (Сидней)

София Камилл (Петербург) — Станислав Снытко (Петербург)

Павел Кошелев (Москва) — Таня Скарынкина (Сморгонь)

Ян Любимов (Челябинск) — Наталия Санникова (Челябинск)

Юта Плуто (Киев) — Алла Горбунова (Санкт-Петербург)

Алиса Ройдман (Москва) — Лида Юсупова (Торонто)

Сергей Сибилев (Лион) — Георгий Мартиросян (Москва)

Мария Толмачева (Марка) (Киев-Вена) — Гликерий Улунов (Москва)

Оли Цве (Нижний Новгород) — Руслан Комадей (Екатеринбург)

Мария Целоватова (Москва) — Лолита Агамалова (Москва)

Юлия Чернышева (Минск-Петербург) — Фридрих Чернышев (Киев)



В ближайшее время все подборки авторов, вошедших в лонг-лист, и сопроводительные письма их номинаторов будут опубликованы на главной странице сайта премии.

Шорт-лист будет опубликован 1 сентября. Финальные события премии пройдут в сентябре в Петербурге и будут анонсированы дополнительно.

Премия Аркадия Драгомощенко — ежегодная поэтическая премия для молодых авторов, пишущих на русском языке, учрежденная на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов» в Петербурге в 2014 году. Начиная с 2019 года генеральным партнером Премии является Центр Вознесенского (Москва). На премию выдвигаются молодые авторы, пишущие на русском языке, чей возраст на момент выдвижения не превышает 27 лет.

В седьмом сезоне над премией продолжает работать независимая кураторская команда, в которую входят Илья Данишевский (Москва), Галина Рымбу (Львов) и Никита Сунгатов (Петербург).







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