Каталог выставки «Блуждающие звезды» представят в галерее «На Шаболовке»

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19 сентября в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» состоитс открытая презентация каталога выставки «Блуждающие звезды. Советское еврейство в довоенном искусстве».
Начало в 15:00, вход бесплатный по регистрации.
Выставка «Блуждающие звезды. Советское еврейство в довоенном искусстве» проходила в Галерее «На Шаболовке» с 3 марта по 23 мая 2021 года.
Экспозиция представляла собой попытку не перечислить известных авторов еврейского происхождения, а выявить и собрать воедино разные образные системы, описывающие историю еврейской идентичности в раннесоветский период, охватывая как заметные, так, по возможности, и скрытые ее территории. В каталоге сохранена рубрикация, придуманная для выставки в галерее «На Шаболовке».
На презентации о выставке и каталоге расскажут куратор выставки Надя Плунгян, архитектор выставки Александра Селиванова, а также коллеги и друзья галереи, благодаря которым выставка смогла состояться.
Со дня презентации каталога его можно будет приобрести в галерее «На Шаболовке».
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