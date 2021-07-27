Практики искусства и гостеприимства обсудят на конференции в Выксе

Вместо рецензии: Кондратов о Кочетове
Пародия 1970-х на «Чего же ты хочешь?»27 июля 20211822
С 25 по 28 ноября 2021 года в городе Выксе Нижегородской области пройдет международная конференция «Искусство и практики гостеприимства», посвященная теме гостеприимства в современном искусстве, музейном деле, арт-резиденциях, дизайне, архитектуре и инклюзии.
Организаторы конференции — Благотворительный фонд «ОМК-Участие», Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) и Волго-Вятский филиал ГМИИ (Арсенал), Ассоциация арт-резиденций России и арт-резиденция «Выкса».
Как сообщает пресс-служба ГМИИ, конференция «Искусство и практики гостеприимства» приурочена к открытию в 2021 году нового здания арт-резиденции «Выкса» в бывшем кафе «Волна», построенного в середине 1980-х годов на излете советского модернизма и адаптированного под резиденцию архитектурным бюро «Новое».
Конференция станет онлайн- и офлайн-платформой для активного нетворкинга и обмена практиками и знаниями, особенно важного в эпоху пандемии. Среди участников профессионалы сферы культуры: художники, кураторы, арт-менеджеры, архитекторы, исследователи, специалисты по инклюзивным и просветительским программам. Представители российских арт-резиденций смогут встретиться и обсудить вызовы, с которыми сталкивается формат в период пандемии и в ситуации постмобильности.
Гости конференции смогут отправиться на экскурсию в окрестности Выксы и в областной центр, Нижний Новгород, чтобы ознакомиться с основными достопримечательностями арт- и индустриального туризма.
Основные блоки конференции:
Алиса Багдонайте, куратор арт-резиденции «Выкса»:
«В профессиональном художественном сообществе назрели вопросы, связанные с темой гостеприимства в контексте искусства, причем эта тема одинаково актуальна как для крупных, так и для малых городов и населённых пунктов. Особенно актуальной дискуссия становится в контексте ограничений, связанных с пандемией. Конференция в Выксе станет платформой для профессиональной дискуссии, откроет доступ к разнообразию источников информации по этой теме и стимулирует международный обмен опытом и контактами профессионалов сферы культуры».
Программа конференции открыта для предложений. Заявить о желании стать докладчиком, зарегистрироваться в качестве слушателя и подписаться на рассылку обновлений программы можно здесь.
Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:17Объявлен шорт-лист фестиваля «Любимовка»
15:15В российский прокат выйдет фильм-победитель каннской программы «Особый взгляд»
14:45Практики искусства и гостеприимства обсудят на конференции в Выксе
13:14Аргентинский художник расписал УрГЭУ
11:49К основателю The Insider пришли с обыском
10:53Госфильмофонд представит ретроспективу Петра Мамонова
27 июля 2021
16:35Выставка «Мифы антропоцена» пройдет в Нижнем Новгороде
14:26В петербургской галерее откроется хостел
13:13В Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль медиаискусстваВсе новости
Пародия 1970-х на «Чего же ты хочешь?»27 июля 20211822
Немного о сновидческом социально-художественном проектировании26 июля 20212170
Четыре часа «Ариоданта» Генделя пролетят незаметно26 июля 20212261
Константин Фазольт беседует с Григорием Аросевым26 июля 20213118
Роман Тименчик об одной эпиграмме Пастернака23 июля 20215111
Александр Пасюгин — о мистическом триллере «Время»23 июля 20215028
Михаил Маяцкий о том, что может случиться с Россией через тридцать лет — или хотелось бы, чтобы случилось. Текст из новой книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы»23 июля 20215733
Фильм ученицы Марины Разбежкиной о своей бабушке и о памяти сердца23 июля 20214032
Анна Борисова присматривается к новым культурологам с философского факультета МГУ22 июля 20214030
Опыт музыкального анализа романа Анастасии Курляндской «Убить Ленина»22 июля 20214322
Арсений Жиляев и Кети Чухров беседуют на выставке «Будни распознавателя образов»22 июля 20214219
Снежана Кръстева открывает выставку финалистов конкурса Nova Art «Новая кожа»21 июля 20214135