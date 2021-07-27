Практики искусства и гостеприимства обсудят на конференции в Выксе

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

С 25 по 28 ноября 2021 года в городе Выксе Нижегородской области пройдет международная конференция «Искусство и практики гостеприимства», посвященная теме гостеприимства в современном искусстве, музейном деле, арт-резиденциях, дизайне, архитектуре и инклюзии.

Организаторы конференции — Благотворительный фонд «ОМК-Участие», Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) и Волго-Вятский филиал ГМИИ (Арсенал), Ассоциация арт-резиденций России и арт-резиденция «Выкса».

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, конференция «Искусство и практики гостеприимства» приурочена к открытию в 2021 году нового здания арт-резиденции «Выкса» в бывшем кафе «Волна», построенного в середине 1980-х годов на излете советского модернизма и адаптированного под резиденцию архитектурным бюро «Новое».

Конференция станет онлайн- и офлайн-платформой для активного нетворкинга и обмена практиками и знаниями, особенно важного в эпоху пандемии. Среди участников профессионалы сферы культуры: художники, кураторы, арт-менеджеры, архитекторы, исследователи, специалисты по инклюзивным и просветительским программам. Представители российских арт-резиденций смогут встретиться и обсудить вызовы, с которыми сталкивается формат в период пандемии и в ситуации постмобильности.

Гости конференции смогут отправиться на экскурсию в окрестности Выксы и в областной центр, Нижний Новгород, чтобы ознакомиться с основными достопримечательностями арт- и индустриального туризма.

Основные блоки конференции:

Агенты гостеприимства: художники, музеи, арт-резиденции;

Границы гостеприимства: разнообразие, глобальное и национальное, пандемия, экологический фактор;

Гостеприимная среда: дизайн, архитектура, доступность, устойчивость, сообщества.



Алиса Багдонайте, куратор арт-резиденции «Выкса»:

«В профессиональном художественном сообществе назрели вопросы, связанные с темой гостеприимства в контексте искусства, причем эта тема одинаково актуальна как для крупных, так и для малых городов и населённых пунктов. Особенно актуальной дискуссия становится в контексте ограничений, связанных с пандемией. Конференция в Выксе станет платформой для профессиональной дискуссии, откроет доступ к разнообразию источников информации по этой теме и стимулирует международный обмен опытом и контактами профессионалов сферы культуры».

Программа конференции открыта для предложений. Заявить о желании стать докладчиком, зарегистрироваться в качестве слушателя и подписаться на рассылку обновлений программы можно здесь.

Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества







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