Итоги лаборатории CVEM подведут на вечеринке в «Мутаборе»

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Сегодня, 9 сентября, в московском клубе Mutabor в рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет вечеринка по итогам шестидневной лаборатории CVEM, посвященной продвижению аудиовизуальной культуры.
Титульным выступлением вечеринки станет классический берлинский техно-сет дуэта Blaenk Minds и Hēi_project, подготовленный совместно с российскими художниками в Москве и Нижнем Новгороде.
Ансамбль Kymatic представит свежий репертуар новой кельнской школы музыки в рамках авторского проекта «2oScillate». Главный гость программы — кельнский композитор Sergej Maingardt впервые на русском языке представит спектакль «Transfleisch», доступный для аудитории с ограничениями акустического и визуального восприятия.
Дополнит программу «Электрическая собака» — мистический коллектив, в состав которого входят кураторы «Радио Морфей» Рустем Имамиев (aka XΛN), Кирилл Степанов aka Rites Of Passage) и Николай Шизов.
Лаборатория клубного видео и экспериментальной музыки (CVEM — Club Video and Experimental Music) — междисциплинарный проект, который реализуется в рамках Года Германии в России 2020/2021 в двух городах — Нижнем Новгороде и Москве. Проект направлен на поддержание креативного сообщества в период постпандемии и расширение российско-германских связей в результате обмена опытом в области клубной и музыкальной индустрий.
CVEM представляет серии бесплатных воркшопов немецкой команды Blaenk Minds и Hēi_ project по созданию клубного видео, а также серии встреч c ведущими артистами в сфере экспериментальной музыки.
Подробнее о лаборатории CVEM можно узнать на официальном сайте проекта.
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