В прокат выходит «Блокадный дневник» Андрея Зайцева

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Сегодня, 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда компания Inside Promotion выпускает в российский прокат фильм «Блокадный дневник», который режиссер Андрей Зайцев снял по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и по воспоминаниям блокадников.

Специальные показы «Блокадного дневника» и дискуссии с участием Андрея Зайцева пройдут в Петербурге и Москве. 8 сентября в 19:30 в петербургском кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс», фильм с режиссером обсудит киноэксперт Владислав Пастернак, 9 сентября в 20:00 — в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», дискуссию будет вести киновед Всеволод Коршунов.

В прошлом году фильм «Блокадный дневник» участвовал в конкурсной программе 42-го Московского международного кинофестиваля и получил Гран-при и приз зрительских симпатий. После этого он был показан еще на нескольких фестивалях, включая Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», Каирский международный кинофестиваль, Фестиваль российского кино в Париже, был отобран в конкурс Международного кинофестиваля в Пекине.

Кроме того, картина Андрея Зайцева была удостоена премии «Золотой орел» (призы за лучший игровой фильм, лучший сценарий и лучшую женскую роль — Ольга Озоллапиня), премии «Ника» (призы за лучшую операторскую работу и лучшую мужскую роль второго плана — Сергей Дрейден).

«Блокадный дневник» (Россия, 2020)

Режиссер: Андрей Зайцев

Автор сценария: Андрей Зайцев

Продюсеры: Андрей Зайцев, Ольга Гранина

Оператор: Ирина Уральская

В ролях: Ольга Озоллапиня, Сергей Дрейден, Полина Филоненко, Андрей Шибаршин, Василина Маковцева, Дарья Румянцева



Синопсис: Февраль 1942 года, лютые морозы, страшный голод, не работает водопровод и электричество, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина Ольга идет через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрёт от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего отца и проститься с ним. Этот фильм – блокадная Одиссея, где зритель вместе с героиней проходит через весь город, встречает самых разных людей, попадает в сложные ситуации и видит, в каком состоянии находился Ленинград и его жители.







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