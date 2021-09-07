Объявлен короткий список премии «Ясная Поляна»

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Сегодня, 7 сентября, соучредители литературной премии «Ясная Поляна» объявили короткий список в номинации «Современная русская проза» за 2021 год.
Список опубликован на сайте премии, в нем семь книг:
В общей сложности в этом году на премию было номинировано более двухсот произведений. В лонг-лист номинации «Современная русская проза» было отобрано 45 из них.
Лауреатов премии «Ясная Поляна» определит жюри, в состав которого входят известные литературные критики и писатели. Председатель жюри — советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой.
Церемония награждения лауреатов состоится 26 октября в Большом театре.
Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» составляет 3 млн рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 млн рублей.
Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» и компанией Samsung Electronics. «Современная русская проза» — главная номинация премии, определяющая круг литературных тенденций настоящего времени.
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