Объявлен длинный список премии «Ясная Поляна»

© Литературная премия «Ясная Поляна»

Сегодня, 23 июня, соучредители литературной премии «Ясная Поляна» объявили длинный список в номинации «Современная русская проза».

Как сообщает сайт премии, в список вошли книги 44 писаталей, в числе которых Василий Авченко, Вера Богданова, Михаил Гиголашвили, Алла Горбунова, Дмитрий Захаров, Майя Кучерская, Алексей Поляринов, Алексей Слаповский, Марина Степнова, Леонид Юзефович.

По словам председателя жюри премии «Ясная Поляна», советника по культуре президента РФ Владимира Толстого, в этом году на соискание премии было подано более двухсот произведений.

Шорт-лист номинации будут объявлен в сентябре, церемония вручения премии запланирована на октябрь.

Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» составляет 3 млн рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 млн рублей.

Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» и компанией Samsung Electronics. Главная номинация премии — «Современная русская проза» — «определяет круг литературных тенденций настоящего времени и отмечает текст отечественного автора, который несет в себе идеалы человеколюбия и который важно прочитать именно сейчас, потому что оно определяет круг литературных тенденций настоящего времени».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.