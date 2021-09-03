Продлена петербургская выставка Recycle

Recycle Group. Сад расходящихся камней. 2020 © Предоставлено пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

Сегодня, 2 сентября, организаторы выставки «New Nature» группы Recycle, которая проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге, объявили о ее продлении до 10 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦВЗ «Манеж».

Выставка открылась 16 июля и должна была завершиться 15 сентября.

Проект «New Nature», созданный специально для «Манежа», рассказывает о трансформации личности под влиянием современных технологий.

Основными темами просветительской программы к выставке New Nature в лектории «Манежа» стали пост-интернет искусство, влияние цифровых технологий на творчество современных авторов, трансформация личности и материальной среды в эпоху виртуальной реальности, расширение возможностей нашего мозга, глобальные изменения окружающей среды и климата, инновации в области науки и медицины.

Ученые, занимающиеся IT-технологиями, геномной медициной, роботостроением, нейробиологией, психологией, философией, физикой, химией и другими науками, делятся знаниями об основных научных идеях современности и собственных исследованиях. Представители творческих профессий рассказывают о направлениях современного искусства, в которых произведения создаются при помощи современных технологий, материалов и новейших выразительных средств, основанных на научных методах.

Ближайшее событие просветительской программы запланировано на 3 сентября. Гляциолог, участник антарктических экспедиций, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин прочитает лекцию «Что происходит с климатом и что нас ждет в XXI веке».

В ночь с 4 на 5 сентября состоится юбилейная «Ночь в Манеже».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU