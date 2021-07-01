В петербургском «Манеже» пройдет выставка Recycle Group

Непокой, неволя
Раздражающая противоречивость и спирали российской истории на альбоме Shortparis «Яблонный сад»1 июля 20214280
16 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге откроется персональная выставка арт-группы Recycle. Проект «New Nature», созданный специально для «Манежа», расскажет о трансформации личности под влиянием современных технологий.
Как сообщает сайт ЦВЗ «Манеж», в экспозицию войдут интерактивные скульптуры и динамические инсталляции, превращающие зрителей в участников виртуального и технологического перформанса.
Сравнивая себя с метрономами и разворачивая свой проект в трех измерениях (материальном, духовном и виртуальном), Recycle Group стремятся предвидеть и предугадать идеи, которые лягут в основу искусства будущего.
Над проектом «New Nature» художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов работали два года. В нем они анализируют трансформацию личности под влиянием современных технологий, обращаются к взаимодействию человека и машины, исследуя возможность телепатии между ними, поднимают вопросы вечной жизни внутри сети, проводят неожиданные и ироничные эксперименты над нашим сознанием.
Recycle Group: «В настоящее время общество переживает глобальные изменения и фактор физического присутствия людей рядом друг с другом становится не столь значительным. С помощью новых технологий и машинного обучения человек получил возможность практически полноценной виртуальной жизни. Интересно то, насколько может измениться в ближайшем будущем жизнь человека, вступившего во взаимодействие с новым миром. Связь человека с машиной является ключевым элементом в развитии цивилизации в наши дни и именно сейчас закладывается философия для нее. Каждый из нас наполняет своими данными новый мир практически каждый день и почти вся эта информация сохранена и является ценностью».
Выставка New Nature группы Recycle в ЦВЗ «Манеж» продлится до 15 сентября.
Ее будет сопровождать дополнительная образовательная программа, основными темами которой станут пост-интернет искусство, влияние цифровых технологий на творчество современных авторов, трансформация личности и материальной среды в эпоху виртуальной реальности, расширение возможностей нашего мозга, глобальные изменения окружающей среды и климата, инновации в области науки и медицины.
Выставка проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, генеральный партнер проекта — компания СИБУР
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:35В петербургском «Манеже» пройдет выставка Recycle Group
16:30Швейцарские и российские культурные проекты обменяются опытом работы во время пандемии
14:23Подростковое искусство обсудят в Центре Вознесенского
13:27«Безумные дни» начинаются в Екатеринбурге
13:02Музей Москвы запускает проект «Москва без окраин»
11:44Объявлена музыкальная программа «Архстояния»
10:23Фестиваль Fields перенесли на 2022 год
1 июля 2021
17:42Объявлены даты и тема второго фестиваля «48 часов Новосибирск»
16:45В НИУ ВШЭ сменится ректорВсе новости
Раздражающая противоречивость и спирали российской истории на альбоме Shortparis «Яблонный сад»1 июля 20214280
Дмитрий Матвиенко — победитель Международного конкурса дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене1 июля 20212009
Герайнт Рис рассказывает, как снял фильм о жизни и работе Виктории Ломаско30 июня 20212185
Наталия Бакши описывает мир большого швейцарского писателя и объясняет, почему его философские драмы и детективы нужны в теперешнем мире, сошедшем с колес30 июня 20213051
Гений музыкальной сказки — о своих знаменитых работах и малоизвестных, о помощи Таривердиева, советах Данелии и тайнах мастерства30 июня 20212741
«ВолгаФест» глазами Евгении Гершкович29 июня 20212682
«Иоланта» Марата Гацалова в Перми29 июня 20212838
Экономика ката, спецоперация Ярузельского и очередной приговор антропоцену29 июня 20212521
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 20214139
Музыкант и медиахудожник Сергей Касич вспоминает свою встречу с изобретателем и композитором Питером Зиновьевым — человеком, изменившим электронную музыку28 июня 20213409
Из книги Глеба Морева «Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии»28 июня 20214706
Круглый стол о книжном сериале Евгении Некрасовой «Кожа»28 июня 20213434