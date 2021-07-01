В петербургском «Манеже» пройдет выставка Recycle Group

Recycle Group. Лес истекших ссылок © Предоставлено пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

16 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге откроется персональная выставка арт-группы Recycle. Проект «New Nature», созданный специально для «Манежа», расскажет о трансформации личности под влиянием современных технологий.

Как сообщает сайт ЦВЗ «Манеж», в экспозицию войдут интерактивные скульптуры и динамические инсталляции, превращающие зрителей в участников виртуального и технологического перформанса.

Сравнивая себя с метрономами и разворачивая свой проект в трех измерениях (материальном, духовном и виртуальном), Recycle Group стремятся предвидеть и предугадать идеи, которые лягут в основу искусства будущего.

Над проектом «New Nature» художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов работали два года. В нем они анализируют трансформацию личности под влиянием современных технологий, обращаются к взаимодействию человека и машины, исследуя возможность телепатии между ними, поднимают вопросы вечной жизни внутри сети, проводят неожиданные и ироничные эксперименты над нашим сознанием.

Recycle Group: «В настоящее время общество переживает глобальные изменения и фактор физического присутствия людей рядом друг с другом становится не столь значительным. С помощью новых технологий и машинного обучения человек получил возможность практически полноценной виртуальной жизни. Интересно то, насколько может измениться в ближайшем будущем жизнь человека, вступившего во взаимодействие с новым миром. Связь человека с машиной является ключевым элементом в развитии цивилизации в наши дни и именно сейчас закладывается философия для нее. Каждый из нас наполняет своими данными новый мир практически каждый день и почти вся эта информация сохранена и является ценностью».

Выставка New Nature группы Recycle в ЦВЗ «Манеж» продлится до 15 сентября.

Ее будет сопровождать дополнительная образовательная программа, основными темами которой станут пост-интернет искусство, влияние цифровых технологий на творчество современных авторов, трансформация личности и материальной среды в эпоху виртуальной реальности, расширение возможностей нашего мозга, глобальные изменения окружающей среды и климата, инновации в области науки и медицины.

Выставка проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, генеральный партнер проекта — компания СИБУР







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